La hoja de ruta del Gobierno: viaje de Javier Milei a Brasil, conferencias y acuerdos oficiales

Tras el cierre del furor por el Mundial 2026, el Gobierno reactivó su agenda institucional. En las últimas horas, la Casa Rosada dio a conocer las principales gestiones previstas para la semana del 20 al 26 de julio.

La agenda oficial del Gobierno

La agenda estará marcada por anuncios económicos, reuniones políticas, firmas de convenios con provincias y la breve gira internacional del presidente a Brasil, tal como se había anticipado la semana pasada.

Desde la Presidencia resaltaron que «en caso de incorporarse nuevas actividades o producirse modificaciones en la agenda oficial, estas serán informadas oportunamente».

La primera actividad se concretará este martes a las 11 con la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial, Adrián Ravier. Se prevé que el funcionario de a conocer un nuevo informe sobre la marcha de la gestión.

Más tarde, a las 13, se reunirá la mesa política del oficialismo para avanzar en la coordinación de la estrategia legislativa y de Gobierno.

El miércoles estará centrado en la agenda económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda que tendrá como fin presentar el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. Del anuncio también participarán representantes de cámaras empresariales vinculadas a la iniciativa.

Cerca del mediodía, en Casa Rosada, se realizará la firma del convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la provincia de Santa Fe. Del acuerdo participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El viernes 24 de julio el presidente Javier Milei confirmó que se subirá al avión presidencial para partir rumbo a Brasil donde tiene previsto participar del Congreso del Partido Liberal. El evento contará con la asistencia de Flavio Bolsonaro.

Luego de cumplir con sus actividades internacionales, el mandatario regresará al país ya que el domingo 26 tiene programado participar de la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo.