El «bajón» después del Mundial: por qué el final del torneo puede generar una sensación de vacío

Durante un Mundial, el fútbol deja de ser solo un deporte para convertirse en parte de la vida cotidiana. Los horarios se organizan en función de los partidos, las reuniones con amigos y familiares giran alrededor de la competencia y cada resultado despierta emociones que se comparten con millones de personas.

Cuando el torneo llega a su fin, especialmente después de una derrota o de la eliminación de la selección, no es raro que aparezca una sensación de vacío. Ese «bajón» emocional suele ser transitorio y responde al cierre de una experiencia que concentró durante semanas expectativas, entusiasmo y una fuerte conexión colectiva.

¿Por qué aparece esa sensación de vacío?

El doctor Washington Burgos, médico clínico de Boreal Salud, explica que el Mundial no solo es un evento deportivo, sino también una experiencia social que modifica la rutina de muchas personas.

«El Mundial no es solamente un evento deportivo: también funciona como una experiencia colectiva que ordena rutinas, conversaciones y expectativas. Por eso, cuando termina, algunas personas pueden sentir un vacío o una baja anímica que tiene que ver con el corte repentino de esa intensidad emocional.»

Durante la competencia es habitual estar pendiente de los horarios de los partidos, seguir las noticias, comentar cada jugada en redes sociales y compartir encuentros con otros hinchas. Cuando todo eso desaparece de un día para el otro, el cambio puede sentirse con fuerza.

Un bajón que, en la mayoría de los casos, es normal

Los especialistas aclaran que esta reacción no debe interpretarse automáticamente como un problema de salud mental.

Después de varias semanas de emociones intensas, el organismo necesita adaptarse nuevamente a un ritmo cotidiano, con menos estímulos y sin la expectativa constante que genera un torneo de estas características.

La tristeza, la desmotivación o la sensación de que «falta algo» suelen desaparecer con el paso de los días.

Cuándo conviene prestar atención

Aunque el malestar suele ser pasajero, existen situaciones en las que puede ser recomendable consultar con un profesional.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Tristeza que persiste durante varias semanas.

Aislamiento social.

Alteraciones importantes del sueño.

Pérdida de interés por actividades que antes resultaban placenteras.

Dificultad para trabajar o estudiar.

Angustia intensa que interfiere con la vida cotidiana.

«Sentirse desmotivado algunos días después de un evento tan movilizante puede ser esperable. Pero si esa sensación se sostiene, interfiere con la rutina o se acompaña de aislamiento, angustia marcada o cambios importantes en el sueño y el ánimo, es conveniente pedir orientación profesional», señala Burgos.

Cómo atravesar mejor el final del Mundial

Para hacer más llevadera la transición, los especialistas recomiendan recuperar gradualmente las rutinas habituales y volver a incorporar actividades que no estén relacionadas exclusivamente con el fútbol.

También aconsejan:

Mantener horarios regulares de descanso.

Retomar actividades recreativas.

Compartir tiempo con amigos y familiares.

Evitar permanecer todo el día consumiendo contenidos sobre el torneo o la derrota.

Hablar sobre lo que se siente y aceptar que las emociones necesitan un tiempo para acomodarse.

Comprender que este «vacío» puede ser una reacción esperable ayuda a vivir el final del Mundial con mayor naturalidad y a reconocer cuándo ese malestar deja de ser transitorio para convertirse en una señal que merece atención profesional.