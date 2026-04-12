Dr. Enrique Coronel: trabajó en las termas de Copahue, pionero de la rehabilitación en la Norpatagonia

Coronel nació el 10 de abril de 1939 en Capital Federal. Hijo de Francisco Coronel y de Araceli René López Osornio, una hermana y un hermano completan la historia familiar. Hace varios años tuvimos el honor de entrevistarlo en su casa, allí nos relató la historia que sintetizamos: Cursó la educación primaria en la escuela pública de su barrio y el secundario en el Liceo Militar General San Martín, ambas en Buenos Aires. Realizó la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se recibió de médico en 1963 a los 24 años.

En sus primeros tiempos trabajó en el Instituto de Cirugía de Haedo. Una vez recibido viajó a Neuquén, e inmediatamente se contactó con el Ministro de Economía, Otto Abel López Osornio. A Como resultado de esta entrevista recibió la información de que se iban a necesitar médicos para el interior de la provincia, ya que había que inaugurar dos hospitales casi terminados. Llegó a la zona en noviembre de 1963 en el tren. Su destino fue el servicio médico de Copahue, pero no pudo arribar por la cantidad de nieve que había caído.

A principios de diciembre se contactó con Rolando Palma, intendente de Copahue, que fue el encargado de transportarlo a las Termas. Cuando llegaron, tocó la nieve por primera vez en su vida. Ya en el emblemático lugar se instaló en el Servicio Médico, donde funcionaban los consultorios y la vivienda de los médicos. Se desempeñó primero como médico general en Loncopué, y en el verano iba a las Termas de Copahue a trabajar. El trabajo en ese lugar le permitió conocer a la Sra. Sánchez de Bustamante, miembro de la Comisión Nacional de Rehabilitación, que lo entusiasmó en capacitarse en Medicina Física y Rehabilitación. A partir de ese entusiasmo, logró una beca para realizar la especialización en el Servicio de Rehabilitación en Buenos Aires, que cursó bajo la dirección del Dr. Cibeira durante tres años.

En 1971 regresó a Neuquén y se instaló en la ciudad capital. Se casó en 1964 con Elena Esquirol, arquitecta ella, quien desarrolló su tarea profesional en Obras Públicas de la Provincia neuquina, y tuvieron tres hijos Pablo, médico; Diego, programador de Software y Nicolás, Licenciado en Administración de Empresas, que le dieron varios nietos. En las Termas de Copahue estuvo trabajando durante diez años: de 1963 a 1973. Cuando se instaló en la capital neuquina trabajó con el Dr. Enrique Zabert, con quien creó el luego denominado Hospital Bouquet Roldan con el Servicio de Tisioneumonología y el Servicio de Rehabilitación.

Además, el Dr. Coronel fue presidente del Colegio Médico de Neuquén y de la Federación Médica de la Provincia. En la década del ’70, la OMS Organización Mundial de la Salud comenzó a desarrollar nuevas estrategias para difundir las medidas de Rehabilitación que se llamaron RBC: Rehabilitación Base Comunidad. Este proyecto, lo desplegó en las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, y fue contratado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para organizar y coordinar en Nicaragua un programa de rehabilitación donde se utilizó la estrategia de RBC. Reconocido por instituciones mundiales y entre pares como Maestro de la Fisiatría, fue honrado por la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación.

Nos recordaba, en aquella oportunidad, que en 1995 tuvo el honor de trabajar para la conformación de la Carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Comahue, con los doctores Rodríguez Ferrari, Hernán Calvo y Mingote. El 19 de marzo próximo pasado nos dejó este emblema de la salud valletana, el Dr. Coronel, con un enorme legado que se ve reflejado en el afecto de sus colegas y pacientes; su titánica tarea formó parte de aquel Modélico Plan de Salud que se estaba implementando en esta pujante provincia y que trascendió más allá de las fronteras argentinas.

En la foto que acompaña el escrito observamos al Dr. Coronel agachado, ubicado en el medio. A sus espaldas, parado, el tercero de izquierda a derecha de la foto, el Dr. Gregorio Álvarez con personal que trabajaba en el lugar, en las Termas de Copahue. Uno de los tantos profesionales que vino a poblar estas agrestes tierras del Siglo XX, en la que plasmó sus conocimientos y fue uno de los artífices del crecimiento de nuestra provincia. Nuestro homenaje. Beatriz Carolina Chávez