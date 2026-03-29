Dr. Gualberto Carlos Méndez Valdemarín, Yayo, y el modélico Plan de Salud







El homenajeado de hoy es un profesional que arribó a la provincia neuquina cuando se estaba implementando el modélico Plan de Salud, en la década del 70. Director y único médico de la localidad de Las Ovejas, nació el 25 de febrero de 1944 en Paraná, Entre Ríos. Su padre fue Ildefonso Méndez, empleado del Correo Argentino, con fuerte vinculación a la política dentro de las filas del peronismo. Llegó a ocupar un cargo de diputado provincial por San Luis. Su madre fue Estrella Aurora Valdemarín, de profesión bioquímica. Tiene dos hermanos, Isidoro y Cristina.

Yayo cursó sus estudios secundarios interno en el Colegio de Rodeo del Medio en Mendoza, del que egresó con el título de Enólogo Fruti Olivicultor. Se trasladó a Córdoba para seguir estudios en la Facultad de Medicina, donde se recibió de Médico Cirujano en octubre de 1971. Por información que había recabado sobre el Plan de Salud que se quería implementar en nuestra provincia, no dudó y emprendió el viaje. El 1 de noviembre de 1971 ingresó al Plan Provincial, y fue designado como director y único médico en el hospital Rural Las Ovejas. En 1979 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires y allí obtuvo el título de diplomado en Salud Pública en la Universidad Nacional de esa localidad. Desde sus inicios, siempre ejerció la profesión con dedicación exclusiva en el Sistema Público de Salud de la provincia del Neuquén. En 1974 se trasladó a Zapala como médico en Establecimiento de Complejidad IV.

Luego, en 1978, fue jefe de servicio de Clínica Médica en la misma localidad. Ejerció allí el cargo de director del Hospital zonal Zapala hasta 1982. A partir de allí y hasta 1989 fue Jefe de Zona Sanitaria I. Hasta 1983 fue director del Hospital Bouquet Roldán en la capital neuquina. Ya en 1991 ejerció el cargo de Director General de Atención para la Salud de la Subsecretaría de Salud de la provincia. También fue nombrado Subsecretario de Estado de Salud pública; médico en la Dirección de Información en la misma subsecretaria, fue jefe de Zona sanitaria Metropolitana, Director Provincial de Salud, Subsecretario de Estado de Salud en la última gestión del gobierno de Felipe Sapag, a quien mucho admiraba. Hasta su jubilación ejerció distintas tareas: Coordinador Provincial de Encuesta Nacional de Nutrición y Salud; asistencia técnica para la puesta en marcha del flamante Hospital de Junín de los Andes, asistencia técnica a distintos hospitales del interior provincial y de otras provincias como Santiago del Estero.

Además, ejerció actividad docente universitaria en carreras como Licenciatura en Servicio y en la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional del Comahue. El 5 de enero de 1968 se casó con Nelba Edith Boaglio, de profesión docente, con la que tuvo dos hijas, María Virginia y Ana Carolina, que les dieron cuatro nietos. Su esposa nos narró las audiencias que tuvo

Yayo

con el Dr. Néstor Perrone, a la sazón Subsecretario de Salud y uno de los idearios del Plan de Salud y con el ministro Alberto Del Vas. También nos contó lo que fue su arribo a la localidad de Las Ovejas, donde encontró un hospital en construcción, un pequeño poblado donde no había lugar para establecerse porque solo había “diez casitas, tres boliches, y una escuela”, según narró el propio doctor, en la que destacó la solidaridad de las personas del lugar para sostenerlos y apoyarlos.

En esa misma entrevista, Yayo enfatizó en la falta de personal de enfermería, pero recordó y destacó a la señora de Tillería en su rol de enfermera; la Sra. Dina Tomio propuso elevar el nivel de enfermería, se crearon centros de preparación. En los primeros tiempos el Hospital tenía dos salas generales, una sala de niños y una sala de partos. No tenían calefacción, se usaban garrafas. Es de destacar la dificultad en la falta de caminos para arribar al lugar: al comienzo, para realizar visitas usaban caballos. Luego, la Comisión de Fomento gestionó los traslados. A través del Plan disminuyó la mortalidad infantil en la provincia, se controló la tuberculosis e hidatidosis a partir de iniciar un trayecto de educación para la población. También tuvo a su cargo el lanzamiento de la campaña de vacunación, y recordó a Alfredo Urrutia por la ayuda que le brindara para visitar los parajes como Invernada Vieja; recibieron la ayuda de Gendarmería Nacional, entre otros organismos.

Yayo recordaba a la Dra. Elsa Moreno, a los Dres. Lores y Pellín como impulsores del Plan de Salud. En esas décadas, la provincia comenzó con el plan maestro para médicos rurales. Esto es apenas un intento de síntesis de una titánica tarea médica. Nuestro homenaje al Dr. Yayo Méndez Valdemarín y, a través de él, a todos los médicos que hicieron de su profesión un verdadero juramento hipocrático honrando la medicina.





