Dr. Juan Carlos Reeves, pionero de Cardiología Infantil del Hospital Castro Rendón

Tuvimos el honor de poder entrevistar al Dr. Juan Carlos Reeves para que narre su vida familiar y profesional. Nació el 6 de julio de 1948 en Chascomús, provincia de Buenos Aires, donde vivió hasta terminar la escuela primaria en 1960. Cursó el colegio secundario en el Liceo Naval de Río Santiago, de donde egresó en diciembre de 1965 como bachiller y guardiamarina de la reserva naval. En 1966 ingresó en la Facultad de Medicina de La Plata, y egresó en diciembre de 1971 con el título de médico. Realizó la residencia de Clínica Pediátrica del Hospital de Pediatría Pedro de Elizalde de la ciudad de Buenos Aires, egresando con el título de Médico Pediatra.

En mayo de 1975 ingresó como pediatra al Policlínico ADOS Nqn., que en ese entonces se denominaba ANDOS, con régimen full-time. “Ese año llegamos a Neuquén con mi esposa Florencia, recibida de psicóloga, y nuestro hijo Juan, de 6 meses, con mucha expectativa, pero también con incertidumbre. En el ANDOS trabajé como pediatra con régimen full-time y luego con dedicación parcial. Durante esos últimos 6 años tuve mi experiencia de atender mi consultorio privado y de formar parte de la primera guardia de pediatría de la Clínica Pasteur, que formamos con otros pediatras del ADOS (Raquel Vesco y Néstor Guareschi), del Hospital de El Chocón (Dr. Tuñón) y del Hospital Neuquén (Dres. Mantilaro, Ferrari, Gallo y Bulgarelli)”.

En julio de 1983 ingresó por concurso al servicio de Pediatría del Hospital Neuquén, con régimen de dedicación exclusiva. Allí desarrolló tareas de pediatría general, hasta que le asignaron a un sector de internación de cuidados intensivos, a cargo del Dr. Daniel Allende. En los años siguientes comenzaron con el Dr. Allende y el Dr. Lacroze a asistir niños con situaciones críticas en la unidad de Terapia Intensiva de adultos, lo que fue el primer paso de la futura Terapia Intensiva Infantil, de la que participó en sus primeros años. A partir de 1987 comenzó a capacitarse en la especialidad cardiología. En 1991 cambió de actividad por otro aspecto de la salud que es el sanitarismo.

Aceptó integrar la Dirección de Programas de Salud en el área materno infantil. Desde 1996 volvió al servicio de Pediatría como terapista, pero con mayor dedicación a la cardiología pediátrica. El año 2002 significó un gran salto cualitativo con la incorporación a cardiología infantil de la Dra. Alejandra Farrell. El área comenzó a funcionar como un pequeño servicio y se realizaron nuevas prácticas, como ECG Holter de 24 hs y ergometrías.

Contaban para la resolución quirúrgica con la ayuda invalorable del Dr. Daniel Ruiz, cirujano vascular de adultos quien se capacitó en algunas cirugías vasculares de niños. En 2007 comienza en el país el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. La provincia de Neuquén no ingresó oficialmente al programa por razones políticas, pero en el año 2008 surgió el ofrecimiento desde el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital de Niños de La Plata a cargo del Dr. Carlos Antelo, de sellar un convenio con el hospital Neuquén, bajo la dirección del Dr. Adrián Lammel.

El objetivo era operar a los niños y capacitar al plantel de terapistas, anestesistas, enfermeras, instrumentadoras, perfusionista, y personal de laboratorio y rayos. Finalmente se logró que en el 2010 el Hospital Neuquén fuera incorporado al programa nacional. En 2014 se incorporaron 2 cirujanos cardiovasculares pediátricos, completando un equipo estable, y en el 2020 se habilitó la sala de hemodinamia, en la capacidad de resolución de las malformaciones cardíacas.

“Esta es la historia de un servicio, y yo fui parte de ella, construida con el aporte y el esfuerzo de cada uno de los protagonistas”, nos dice Juan Carlos. Y continúa: “En lo personal, mi aporte llegó hasta el 2014, año de mi jubilación, pero desde afuera del servicio puedo apreciar los progresos de todo ese gran grupo humano”. Hoy puede -con su esposa- dedicar tiempo a sus tres hijos y a sus nietos, y verlos crecer. Ambos son motivo de su orgullo y, sin duda, “nuestro mejor logro” nos manifestó el Dr. Reeves.

Nuestro homenaje a la tarea de un médico que desde su silenciosa labor ha realizado tanto por la salud pediátrica cardiológica de la región, abogando también por el sanitarismo.