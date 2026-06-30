El acuerdo sobre los puertos
Patricio Oschlies
DNI 21.644.451.
BUENOS AIRES
Es una excelente noticia que nuestro país haya adherido al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puertos, el primer instrumento legal internacional destinado a combatir la pesca ilegal. Siempre es importante defender nuestros recursos naturales y los ecosistemas marinos en aguas territoriales nacionales.
Además, es una forma real y concreta de defender nuestra soberanía sobre nuestros territorios y recursos naturales. Si no cuidamos nuestras riquezas naturales, nadie lo hará por nosotros.
Atentamente,
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