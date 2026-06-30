Asumió Diego Santilli con gran apoyo político: desde Casa Rosada buscan respaldo para sacar leyes clave

Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, con un fuerte respaldo de gobernadores.

El presidente, Javier Milei, le tomó juramento en un acto que se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, del que participó la totalidad del gabinete nacional. En la primera fila acompañaron su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos.

El renunciante Adorni participó de la ceremonia y permaneció parado a la izquierda del escritorio principal. Tras la firma del acta oficial Milei le dio un afectuoso abrazo con el que buscó despejar los rumores sobre su enojo e incomodidad acerca de la catarata de denuncias que se sumaron en los últimos días. Horas antes Adorni se había reunido con su sucesor para avanzar en la transición.

Santilli toma la jefatura y fortalece su poder político dentro del Gobierno nacional ya que absorberá la cartera de Interior, desde donde continuará liderando el diálogo con los mandatarios provinciales.

Bajo su mando quedarán dos vice jefaturas, una a cargo de Ignacio Devit, quien se ocupará de los temas institucionales, y otra que comandará Gustavo Coria, quien se encargará del trato más cotidiano con las provincias.

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“Santilli inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales, que es la agenda de reformas más ambiciosa desde el retorno de la democracia”, destacó el vocero Adrián Ravier en su primera conferencia de prensa.

El portavoz destacó el buen diálogo que el nuevo jefe de Gabinete tiene con los mandatarios provinciales. De allí se justifica la invitación a 13 de ellos al acto.

Ravier reconoció que el Gobierno no tiene los votos necesarios en el Parlamento para impulsar la batería de leyes que pretende sancionar hasta el final de su mandato y que, en consecuencia, son necesarios los acuerdos con los gobernadores.

En filas de sillas ubicadas a la derecha del Salón Blanco estuvieron: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Sáenz (Salta). Junto a ellos también estuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

El listado replicó la ronda de reuniones que tuvo Santilli durante los siete meses al frente de la cartera de Interior, donde privilegió el diálogo con los mandatarios afines a la Casa Rosada.

Desde la jefatura de Gabinete confirmaron que no se les extendió la invitación a los peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Instrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Tampoco estuvieron presentes Hugo Passalacqua (Misiones) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), aunque en estos casos no se precisaron los motivos de las ausencias.

El gobierno quiere acelerar al máximo la sanción de las leyes que pretende dado que comienza a correr el reloj electoral.

Por estos meses las conversaciones aún no están contaminadas por la puja política que se avecina en 2027.

Muchos gobernadores temen que La Libertad Avanza les plante candidatos para competirles en sus territorios. Ni los oficialistas ni los opositores olvidan la puja en el Congreso previa a la elección de 2025 con la sanción de una serie de leyes que comprometían las cuentas fiscales y que tenían un alto componente político.

La situación económica de cada distrito también será un factor clave. Este año Milei tuvo que auxiliar a medio país con un programa financiero especial de adelanto de coparticipación federal debido al deterioro de la coparticipación por la caída de la actividad.

El Gobierno promete que la actividad mejorará en forma sustantiva en los próximos meses, con lo cual los gobernadores también verán apuntalados sus ingresos.