El candidato a gobernador

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429

San Antonio Este

A Alberto Weretilneck lo conozco desde que era director de servicios públicos de -su mentor- Julio Arriaga.

No olvido su visita a Lago Escondido, en el helicóptero de Lewis, sospechosa como la de los jueces acompañados de ejemplares como los abogados de Clarín etc. Alguien frena a nuestra Justicia y así Lewis no deja abrir el camino al lago. Aquí desde Viedma siendo gobernador manejó la Legislatura a su antojo para que de un día para otro cambiaran sus votos los legisladores en contra de contratos petroleros en nuestro perjuicio por otros a favor de las petroleras ¿o no?

Luego la sospechosa compra de las autobombas, y ahora ya en manos de la actual gobernadora, pero seguramente con luz verde desde el despacho del senador la compra de un avión -que no vuela-por el doble del valor de plaza internacional quedando una usura de mas de dos millones de dólares. La semana pasada compré una garrafa de 10 kilos de gas en S.A-Oeste y pagué 2.300 pesos.

En Las Flores o C. Casares por ejemplo cuestan 1.400. Aquí desde el gobierno de Weretilneck se entregaron equipos de dos garrafones, cocina y calefactor con instalación y carga continua gratis a los cuatro delegados actuantes hasta Castro, a la mayoría de los comerciantes, algunos vecinos y simpatizantes

Denuncié esto ante la justicia federal (por YPF) y la Provincial sin resultado alguno desde ambas.