«No hemos conseguido nada»: Arruabarrena le puso paños fríos a la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana

Boca consiguió el pasaje a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida, en La Bombonera. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena buscó bajar la euforia y dejó en claro que el equipo todavía tiene objetivos por cumplir. «No hemos conseguido nada, llegamos a una final, es importante, ya tendremos tiempo de pensar en ella», aseguró.

El entrenador felicitó al plantel por la actuación en Brasil y consideró que el Xeneize hizo méritos para avanzar en los dos encuentros. «Han hecho un partido muy bueno, fuimos merecedores de pasar a la final en los dos partidos. Entendimos cómo jugar el partido, hicimos los goles en el momento justo», analizó.

Arruabarrena también destacó la fortaleza de un grupo que atravesó momentos difíciles antes de alcanzar este objetivo. «Es mérito de este grupo que ha sufrido, tuvieron que remar en el pasado y ahora pudimos cumplir el primer objetivo, que era llegar a la final. En un mes nos preocuparemos por dicha final», sostuvo.

En esa línea, el entrenador dejó en claro que la clasificación no alcanza y que Boca necesita coronar el esfuerzo con un título. «Si no logramos nada, me tendré que ir a la mierda. Pero este grupo tiene ganas, tiene sentido de pertenencia que el hincha lo ve y yo lo palpo», expresó.

"SI NO LOGRAMOS NADA…"😅 JAJA, la frase del Vasco Arruabarrena una vez consumada la clasificación de BOCA a la final de la CONMEBOL #Sudamericana. "Me tendré que ir a la m….", declaró el entrenador Xeneize fiel a su estilo. #TNTDataSports https://t.co/cMaTPD7HBJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 21, 2026

Arruabarrena explicó la decisión con Paredes y elogió a Battaglia

Uno de los temas que abordó el entrenador fue la situación de Leandro Paredes, quien pidió jugar pese a haberse desgarrado 11 días atrás. Arruabarrena explicó que decidió darle minutos en el segundo tiempo, cuando el rival sintiera el desgaste.

«Para Lea fue difícil la semana, por todo lo que se habrá comentado. El resultado tal vez me da la razón, pero no la tengo. Fue una decisión difícil, entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo, con un trajín del rival y más cansancio. Lo importante es que no sintió nada», explicó.

"LO IMPORTANTE ES QUE NO SINTIÓ NADA" 🔵🟡5️⃣ La respuesta del Vasco Arruabarrena sobre la decisión de dejar afuera a Leandro Paredes en Boca ante Vasco Da Gama. "Fue difícil", declaró después del gol del capitán. #Sudamericana https://t.co/W9AyXSUrMC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 21, 2026

El DT también destacó el liderazgo del mediocampista: «Es un capitán, líder y lo demostró hoy». Además, elogió a Rodrigo Battaglia, quien disputó 65 minutos después de una prolongada inactividad. «Cumplió 65 minutos después de jugar 90 y de estar diez meses parado. Son todos elogios», señaló.

El clásico ante Independiente, el próximo objetivo de Boca

Pese a la clasificación, Arruabarrena pidió mantener los pies sobre la tierra y enfocarse en los próximos compromisos. «No hemos logrado nada, festejar en el avión y pensar en Independiente, que es un clásico y hay que defender la tabla anual», sostuvo. Además, destacó el compromiso del plantel con el trabajo del cuerpo técnico: «Los protagonistas son los jugadores. Si no están convencidos de nuestro trabajo, es imposible. Tengo un grupo de jugadores inteligentes que quieren hacer historia».

El entrenador también remarcó la importancia del clásico ante Independiente, que Boca disputará el domingo, con la necesidad de sostener su posición en la tabla anual. «Es un rival duro, un clásico que tenemos que ganar y mantener la posición en la anual. A nadie le sobra nada», afirmó.

Por último, Arruabarrena destacó el sentido de pertenencia del plantel y remarcó la importancia de aprovechar la oportunidad de pelear por un título. «Yo tenía ganas de entrar, de cabecear un córner. Esto no se ve muy seguido, el hincha de Boca lo recordará como el partido contra Racing, pero no hemos conseguido nada y el club necesita un título», afirmó.

En ese sentido, el entrenador pidió mantener la humildad y el trabajo como pilares de cara a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. «La sufrimos, hay que aprovechar», concluyó.