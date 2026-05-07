El caso Adorni

Daniel E. Gutiérrez

Contador Público DNI 13.655.379

NEUQUÉN

Hace varias semanas que -en los medios de difusión pública- se habla del caso “Adorni”; de sus pasajes de avión; de sus vacaciones y viajes al extranjero; del acompañamiento de su Esposa a EEUU; de la compra de propiedades de una manera muy particular; de remodelaciones costosísimas para el común de los mortales, etc.

Claramente la sensación es que hay detrás de esto un hecho de corrupción y curiosamente, en este caso en particular, el Presidente de la Nación no se ha comportado como prometió a la Ciudadanía de “cortarle la mano” a quien fuera corrupto y no se entiende la razón por la cual lo sigue defendiendo.

Algunas reflexiones sobre el particular; en primer lugar, Sr. Adorni, Ud. debe renunciar sin más demora, más allá de que es necesario que se haya puesto a disposición de la Justicia; en segundo lugar el Presidente Milei debería haber resuelto hace tiempo esta situación que tiene en interés general (o distracción) a toda la Ciudadanía y -muy importante- nadie debe olvidarse de hechos de corrupción ocasionados en el Gobierno anterior (de “ideología K), como por ejemplo el Yate del Sr. Insaurralde; el “correctivo” de Cabandié; los Cuadernos de Centeno y un sinnúmero más de hechos de corrupción de relevancia elefantiásica.

¿No les parece?

