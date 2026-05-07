Lula da Silva se reunirá con Donald Trump en medio de su campaña para la reelección y tras la disputa por los aranceles

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablará sobre cooperación en la lucha contra el crimen organizado y sobre los aranceles cuando se junte este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo adelantó el ministro de Hacienda, Dario Durigan.

El encuentro buscará mejorar la relación bilateral de ambos países. Además, el mandatario sudamericano se encuentra en plena campaña para su reelección.

Los presidentes de Brasil y Estados Unidos con expectativas

“El objetivo es proteger a la población de Brasil, dar prioridad al país y mantener un diálogo constructivo”, comentó Durigan a la emisora estatal EBC. “Las expectativas para el viaje son muy positivas”.

El encuentro en la Casa Blanca se produce luego de que el año pasado se viviera una crisis en las relaciones bilaterales, después de que Estados Unidos impusiera un arancel del 50% a los productos brasileños y vinculara la medida al enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado.

Lula defendió con firmeza la soberanía de Brasil y, más tarde, Trump flexibilizó los aranceles con el fin de reducir los costos para los consumidores estadounidenses.

Trump y Lula comenzaron a recomponer la relación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, lo que fue seguido por su primera reunión privada en Malasia en octubre y luego por conversaciones telefónicas.

La forma en que el gobierno brasileño manejó el arancel del 50% seguramente aumentó el margen de maniobra del país frente al gobierno de Trump, señaló Ana Garcia, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

“Es probable que el gobierno de Trump vea a Brasil como un socio al que hay que tomar en cierta medida en serio, pero seguirá presionándolo para que haga concesiones”, comentó Garcia.

Un punto de fricción entre ambos gobiernos es la presunta consideración del gobierno de Trump para designar como organizaciones terroristas extranjeras a las mayores facciones criminales de Brasil: el Comando Vermelho, o CV, y el Primer Comando de la Capital, o PCC.

Lula busca la reelección en Brasil

El viaje a Estados Unidos ocurre en un escenario interno difícil para Lula, quien la semana pasada sufrió dos reveses en el Congreso. La Cámara de Diputados anuló su veto a una ley que busca reducir el tiempo de prisión de Bolsonaro, mientras que el Senado rechazó a su nominado para el Supremo Tribunal Federal, algo que no ocurría desde hace más de 100 años.

El mandatario brasileño, de 80 años, buscará un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre. Las encuestas actualmente lo muestran en un empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, el hijo del exmandatario.

AP