Exportaciones de soja argentina en la mira: Europa detectó embarcaciones con transgénicos prohibidos

Las exportaciones de soja argentina están bajo análisis por Europa después de que este país haya detectado cargamentos con presencia de HB4, un material genéticamente modificado no aprobado. Este hallazgo aumenta el riesgo de rechazos generalizados del producto de exportación más valioso de Argentina.

Europa detectó exportaciones de soja con transgénicos prohibidos

El gen HB4 está aprobada en lugares como Argentina y China, pero la variedad desarrollada por Bioceres Crop Solutions, no cuenta con autorización en la Unión Europea.

El presidente de Ciara-Cec -la cámara de la industria aceitera y exportadora- dijo que los agricultores y las plantas procesadoras, están realizando esfuerzos adicionales para aislar la variedad de soja resistente a la seguía conocida como HB4 del resto de la cosecha.

Según la información brindada por el sitio Bloomberg, la alarma que recae sobre las exportaciones argentinas surge tras recientes rechazos de cargamentos de harina de soja por parte de Países Bajos. La medida se tomó luego de que unos análisis detectaran la presencia de la variedad HB4. Por ahora se trata del único miembro de la Unión Europea que rechazó embarques, pero podría constituir una puerta de entrada clave al bloque.

Al respecto Idigoras, señaló: «Muchos de los importadores en Europa están paranoicos en este momento». Es necesario mencionar que Ciara-Cec representa a gigantes del comercio agrícola mundial en Argentina, incluidos Cargill, Bunge Global y Cofco International.

Exportaciones de soja en la mira: lo que está en juego y el plan de Argentina para salvar la venta

Si se prohíbe la exportación en otros países de Europa, el impacto puede ser significativo en Argentina. Se estima que las exportaciones de soja generaron más de USD 18.000 millones el año pasado.

El país necesita de ingresos similares de la cosecha del este año, sobre todo el Gobierno de Javier Milei que debe reconstruir las reservas del Banco Central y demostrar a los acreedores internacionales que el país, con escasez de liquidez, puede cumplir con sus obligaciones de deuda.

El episodio de HB4 llega mientras el Mercosur y la UE implementan provisionalmente un acuerdo de libre comercio a partir de este mes, mientras el máximo tribunal europeo lo revisa. Para salvar la relación comercial de la soja, la industria argentina está colocando de la cosecha de HB4 bajo una especie de cuarentena.

«Estamos trabajando con nuestra autoridad de seguridad alimentaria para garantizar que haya un traslado directo desde todos los campos, todos los camiones, hacia un solo puerto sin instalaciones de molienda para evitar cualquier problema de contaminación», aseguró Idigoras. Al mismo tiempo aclaró que la industria pudo geolocalizar todas las áreas sembradas con soja HB4.

«Tenemos que convencer a los importadores y a la Comisión Europea de que estamos haciendo un muy buen trabajo para lograr cero HB4», señaló.

El plan de Argentina para recuperar las exportaciones y evitar la prohibición en Europa, es enviar la cosecha aislada de HB4 sin procesar a China, donde la variedad está aprobada.

En paralelo a los esfuerzos por aislar el HB4, el gobierno argentino y los exportadores de soja están presionando a la Unión Europea para que permita cierto nivel de tolerancia en los controles. En caso de que no se logre, Argentina podría buscar redirigirlos a otros destinos, posiblemente Asia. ¿

Con información de Bloomberg e Infobae