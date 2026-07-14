El cuidado de los familiares

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

La familia era la célula básica de la sociedad así los miembros se cuidaban unos a otros, se ayudaban, estructurada como un núcleo fuerte e infrancreable y solidario donde nadie quedaba aislado ya que la unión era sólida y construida con sustento en el amor y preocupación de cada uno de sus miembros.

Ahora el ámbito familiar dejó de ser ese sustento con que se contaba para el desarrollo de las naciones convirtiéndose en demasiadas ocasiones en una trampa mortal para aquellos que la integran llegando a extremos de desatender totalmente a sus miembros más vulnerables hasta llevarlos a la muerte.

Así los medios ponen de manifiesto que un hombre de 41 años fue imputado por el abandono de persona tras la muerte de su padre de 72 años en estado de desnutrición severa dentro de una casa de Godoy Cruz, Mendoza, que repetía desesperadamente la frase «tengo hambre» cuando fue asistido por personal médico.

El hecho se registró el 10/05/26 cerca de las 11 h, cuando personal policial y médico llegaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Javier Morales en Godoy Cruz.

La imputación contra el sospechoso, identificado como Sergio Gustavo Moran fue realizada por el fiscal de delitos no especializado Juan Carlos Alessandra.

Cuando los médicos y el personal policial llegaron al lugar Francisco Moran que estaba bajo el cuidado de su hijo lo encontraron en un delicado estado de salud, con signos manifiestos de desnutrición y pronunciando reiteradamente «tengo hambre».

Los médicos luego de un minucioso examen comprobaron que el hombre mayor tenía múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo y un cuadro de neumonía provocado por un edema agudo de pulmón derivado de una bronconeumonía, falleciendo la víctima 24 h después de haber sido internada.

A raíz de las pruebas incorporadas su hijo Sergio Moran quedó con pedido de captura por orden del fiscal siendo imputado por abandono de persona agravado.

Finalmente destaco que el caso expuesto no ocurre ocasionalmente cada día conocemos distintos hechos de abandono de los viejos o violencia extrema hacia niños y jóvenes que son víctimas de violencia o abuso sexual del que nadie parece con capacidad para detener este flagelo que se ha instalado en la sociedad argentina.

Atentamente



