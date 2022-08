El derecho de Viviana Canosa

Jorge Aníbal Castro

SANTA ROSA

Lejos está Viviana Canosa de ser la periodista que escucharía o vería. Me parece una “show-woman” de violentas y temerarias expresiones. Directamente no la elijo.

Pero defiendo su derecho a la libre expresión y a tener su espacio.

Si, por ejemplo, la razón por la cual no realizó su programa ha sido su intención de divulgar videos de escrache hacia el nuevo superministro Sergio Massa, me parece exagerado, teniendo en cuenta que -más allá de la repudiable acción de los escrachadores y violentos- se trata de un hecho público en relación con un hombre público. No veo por qué ocultarlo. Además, paradójicamente ese medio ha emitido videos similares en otros espacios.

La sospecha más firme es que los dueños del canal no querían incomodar a Massa, pues hay una amistad de por medio y probablemente algún que otro interés.

Acallar voces no es admisible en un país que debe garantizar derechos plenos.