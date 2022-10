El dolor de los ‘70

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

ZAPALA

Revisando la biblioteca buscando un libro que me entusiasme me encuentro con un texto sobre los setenta – regalo de un gran amigo que ya no está, que aparece en mis sueños, su obstinada vigencia – nunca pude evitar una triste lágrima, su recuerdo la provoca.

En realidad, me obsequió dos textos a saber: «Los otros muertos: Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70» de Carlos A Manfroni y Victoria E. Villarruel y «Los llaman… “jóvenes idealistas”» de Victoria E Villarruel.

Los hojeé lentamente. En la introducción de «Los otros muertos» el autor sostiene que cuando hablamos de la década de los setenta en la Argentina inevitablemente asociamos ese tiempo con el dolor y con la lucha fratricida. Pero hay un dolor aceptado, reconocido, políticamente correcto y otro que no se llora, que no se recuerda, al que no se le rinde homenaje.

Las víctimas del terrorismo en la Argentina quedaron olvidadas para la Historia. El padecimiento de estas personas fue menospreciado por no haber sido ocasionado por agentes gubernamentales. Quien debió protegerlas, no lo hizo.

El libro cuenta las historias de 1094 víctimas mortales del terrorismo en la Argentina. Familias a las que la historia y la política de DD.HH. les han dado la espalda, ellos son el dolor y el olvido de los setenta.

Personalmente el suscripto recomienda la lectura de este relato de nombres, sucesos y verdades pues tenga la edad que tenga el lector de este libro se sorprenderá aún cuando su camino en la vida este muy avanzado todo lo que nos mintieron y ocultaron aparece luminoso en el texto.