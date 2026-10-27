La ART de los petroleros privados cerró su ejercicio con un resultado positivo de $1.487 millones

Marcelo Rucci, presidente de MEOPP ART Mutual y secretario general de Petroleros Privados, durante el cierre de la asamblea que aprobó la Memoria y Balance. (Foto: gentileza)

La aseguradora de riesgos del trabajo del gremio de Petroleros Privados, MEOPP ART Mutual, aprobó por unanimidad la Memoria y Balance del ejercicio 2025-2026, que mostró una recuperación de sus resultados económicos, un crecimiento de la cobertura y más prestaciones y acciones de prevención. La asamblea se realizó en el décimo piso del edificio de MEOPP (Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados), sobre la calle Santa Cruz, en Neuquén.

El gerente general, Gonzalo de la Sierra, presentó los principales indicadores de la gestión. El cierre estuvo a cargo del presidente de la entidad y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, quien destacó que se trata de una institución administrada por trabajadores, cuyos recursos se destinan a proteger su salud y acompañar a sus familias.

Cuánto ganó MEOPP ART y cuántos trabajadores cubre

El ejercicio cerró con un resultado positivo de $1.487,8 millones, compuesto por un resultado técnico de $649,3 millones y uno financiero de $838,5 millones. La entidad registró además un superávit financiero de $21.363,6 millones, de cobertura de $6.383 millones y de capitales mínimos de $2.253,2 millones, indicadores que, según la ART, respaldan su capacidad para afrontar las obligaciones presentes y futuras.

Las primas emitidas alcanzaron los $28.839,6 millones, expresados en moneda de junio de 2026, con un crecimiento real del 20,9% respecto del ejercicio anterior. Los gastos de producción y explotación representaron el 18,8% de las primas, el nivel más bajo de los últimos cinco ejercicios.

El gerente general de MEOPP ART Mutual, Gonzalo de la Sierra, presentó los principales indicadores del ejercicio 2025-2026. (Foto: gentileza)

La cantidad de trabajadores cubiertos pasó de 20.226 a 21.526. La ART tiene 220 pequeñas y medianas empresas aseguradas, presencia en más de diez provincias y una red nacional de más de 200 prestadores.

Siniestros, prevención y un nuevo centro de recuperación para trabajadores

Durante el ejercicio, MEOPP ART Mutual cubrió 6.998 siniestros laborales y pagó más de $5.300 millones en prestaciones dinerarias. También brindó asistencia psicosocial a trabajadores y familias que atravesaron situaciones críticas, además de las prestaciones médicas y económicas.

En prevención se realizaron 8.226 exámenes médicos periódicos, que cubrieron el 40% de la cartera, y más de 2.000 visitas a campo de profesionales de seguridad e higiene. Además se dictaron 200 capacitaciones, con más de 2.500 participantes, y se entregaron 1.500 certificados gratuitos de reanimación cardiopulmonar a trabajadores y vecinos.

De la Sierra remarcó la importancia de sostener la presencia en los lugares de trabajo y mencionó la incorporación de tecnología aplicada a la prevención de riesgos, junto con más controles y auditorías internas.

Según el gerente, la consolidación económica permite profundizar la atención y reinvertir en servicios. En ese marco, anunció que la entidad proyecta inaugurar un centro de recuperación funcional para trabajadores y trabajadoras, que brindará prestaciones directas durante la rehabilitación.

Qué dijo Marcelo Rucci sobre las denuncias por fraude en la ART

En el cierre, Rucci felicitó al equipo y vinculó los resultados con la responsabilidad compartida en la administración de los recursos. “Los frutos se dan en los trabajos colectivos, en los trabajos de equipo”, expresó, y sostuvo que la recuperación permite crecer y ofrecer mejores servicios.

El dirigente también ratificó la decisión de denunciar las presuntas maniobras fraudulentas que afecten a la institución, y diferenció esa tarea de la obligación de responder a quienes sufren un accidente o una enfermedad laboral. “Hay que pagarle lo que corresponde”, afirmó.

Por último, convocó a los delegados a involucrarse en el cuidado de una organización que, dijo, pertenece a los trabajadores. Mencionó que los equipos acompañaron a familias en situaciones de emergencia más allá de la cobertura propia y llamó a profundizar el trabajo conjunto para seguir ampliando la prevención, la atención y los servicios.

Participaron también de la asamblea el secretario del Consejo Directivo, Daniel Alfredo Orlando Andersch; la tesorera, Daniela Celeste Urrutia; los vocales Ernesto Antonio Inal, secretario general adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Paola Eva Mariana Cabeza y Juan Pablo Eggers; y la contadora de la ART, Laura Allende.