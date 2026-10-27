Río Negro busca recuperar un vuelo a Chile y celebra obras en los aeropuertos de Viedma y Bariloche

Se proyectan ampliaciones en los aeropuertos de Viedma y Bariloche, con posibilidad de sumar una conexión internacional directa a Chile. Foto: gentileza

Los aeropuertos de Viedma y Bariloche tendrán obras de ampliación y renovación como parte del plan de infraestructura de Aeropuertos Argentina para 2027-2031.

En paralelo, la Provincia espera novedades sobre una posible reactivación del vuelo a Puerto Montt, Chile, y evalúa el desempeño de las frecuencias adicionales que conectan Viedma con Buenos Aires.

¿Qué mejoras se proyectan en los aeropuertos de Río Negro?

Aeropuertos Argentina anunció un plan de inversión de US$1.500 millones para los próximos cinco años, que incluye trabajos en Ezeiza, Aeroparque y 14 aeropuertos del interior, entre ellos Viedma y Bariloche.

La secretaria de Turismo de Río Negro, María Canalda, explicó que las intervenciones apuntan a reforzar la seguridad aeroportuaria y extender las áreas de servicio, tales como la sala de espera y preembarque, que «actualmente tienen dimensiones bastante reducidas, sobre todo en el caso de Viedma«.

Mientras que en Bariloche, se incorporarán los 1.750 metros cuadrados anunciados durante 2025, y se remodelaran otros 2700 m2 con una inversión actualizada de US$25 millones de dólares.



De acuerdo a la funcionaria, los ítems alcanzados al momento incluirán dos nuevas cintas de equipaje, sanitarios, puestos gastronómicos y boxes para migraciones, entre otros.

Canalda también indicó que las obras se planifican para períodos de menor movimiento turístico y que se realizarían sin cerrar las terminales, por lo que se estima que podrían iniciar en Bariloche durante abril y mayo, previo a la temporada invernal.

Buscan recuperar el vuelo entre Bariloche y Puerto Montt

Con las remodelaciones de Bariloche y el impacto turístico de la zona, Canalda confirmó que existen conversaciones acerca de la posible reactivación de la ruta aérea entre Bariloche y Puerto Montt, en Chile, que dejó de operar hace unos 15 años.

La conexión permitiría realizar en unos 45 minutos un trayecto que demanda entre seis y ocho horas por carretera, o doce a través del recorrido turístico de Cruce Andino que combina navegación y traslados terrestres entre ambos países.

Las gestiones del vuelo entre Bariloche y Puerto Montt están encabezadas por la municipalidad y el Emprotur.

«Ya hoy se ve, tanto en los vuelos que arriban a la ciudad como por la calle, el predominio del turismo extranjero para esta temporada de primavera», afirmó Canalda, destacando cómo las conexiones aéreas regionales pueden ampliar las alternativas para quienes llegan desde otros mercados.

Viedma pasó de cuatro a seis vuelos semanales

En la capital provincial, el foco está puesto en consolidar las frecuencias adicionales de Aerolíneas Argentinas que fueron incluidas en agosto de este año, cuando la compañía pasó de cuatro a seis vuelos semanales.

De acuerdo a la secretaria de turismo, las nuevas conexiones del aeropuerto Gobernador Castello atraviesan una etapa de evaluación con expectativa de sostenerlas durante el resto del año.

«La idea es acompañar el movimiento turístico de la Costa Atlántica y el Golfo San Matías, además de los viajes relacionados con las empresas de hidrocarburos que se instalan en la zona», manifestó Canalda.

Actualmente, cada vuelo que llega a Viedma tiene capacidad para 96 pasajeros y, de acuerdo a la funcionaria, los mismos están registrando una muy buena ocupación.

Bariloche suma proyección internacional para 2027

Las mejoras de infraestructura y las conversaciones por nuevas conexiones llegan mientras los Andes patagónicos ganan visibilidad en el mercado turístico internacional con el reconocimiento de Lonely Planet.

La editorial especializada en viajes y turismo, incluyó a Bariloche y la Región de los Lagos en su selección Best in Travel 2027, destacándose como el único destino de Sudamérica entre los 25 mejores del mundo.

Canalda consideró que el reconocimiento es un impulso para el trabajo de los prestadores turísticos, incluyendo trekking, actividades asociadas a los lagos y la gastronomía regional, y señaló que ya se percibe una presencia importante de visitantes extranjeros con expectativas de sostenerlo durante el verano.

Bariloche e inversiones en aviación ejecutiva

Paralelamente a las obras de ampliación y renovación previstas para la terminal de pasajeros, Bariloche tendrá una terminal dedicada a la aviación general y ejecutiva.

El proyecto forma parte de una iniciativa de Aeropuertos Argentina que también contempla instalaciones de este tipo en Córdoba y Mendoza, con el objetivo de mejorar la atención de aeronaves, pasajeros y tripulaciones y responder a períodos de alta demanda, como la temporada de invierno.