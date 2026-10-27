Impactante choque sobre la Ruta 40 entre un auto y un colectivo: un hombre resultó gravemente herido

Un violento choque entre un auto y un colectivo de pasajeros sacudió la región cordillerana este lunes 26 de octubre. El siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 40 y movilizó de manera inmediata a múltiples dotaciones de emergencia tras el llamado de un automovilista que presenció el impacto.

Según informaron bomberos voluntarios de Villa La Angostura, el hecho ocurrió cerca de las 18, a la altura del kilómetro 2.093,50, y fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Gol y un ómnibus marca Mercedes-Benz.

Por el momento, no han precisado detalles de cómo fue la mecánica del incidente, aunque por las imágenes se deduce que la colisión fue de forma semi frontal.

Foto: Bomberos Voluntarios Villa La Angostura.

Un hombre resultó gravemente herido

Al arribar al lugar del hecho, los rescatistas procedieron a brindar atención prehospitalaria a los afectados. Minutos más tarde se hizo presente una ambulancia del Hospital Dr. Óscar Arraiz, cuyo personal médico concretó el traslado de urgencia al nosocomio local de una persona debido a la gravedad de las lesiones sufridas. De acuerdo a la información que difundió Diario Andino, el lesionado fue derivado al hospital de San Carlos de Bariloche para continuar con su atención. Se desconoce al día de hoy su estado de salud por parte de autoridades oficiales.

En paralelo, los bomberos asistieron a los demás pasajeros que se trasladaban a bordo del ómnibus. Una vez finalizada la asistencia sanitaria, los equipos de emergencia centraron sus tareas en garantizar la seguridad vial en el tramo afectado de la ruta.

Se realizaron trabajos preventivos y una limpieza exhaustiva de la calzada para remover restos de plásticos, vidrios y otros elementos producto del siniestro.

Foto: Bomberos Voluntarios Villa La Angostura.

Del operativo participaron de manera coordinada diversas fuerzas e instituciones. En las tareas colaboraron Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, personal de Parques Nacionales y efectivos de la Comisaría N.º 28 de la Policía provincial.