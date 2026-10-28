Calendario ANSES este miércoles 28 de octubre 2026: quiénes cobran haberes mayores a la mínima y el cierre de Desempleo
ANSES avanza este miércoles 28 de octubre 2026 con los pagos para jubilaciones superiores a la mínima y concluye el cronograma de Desempleo. Conocé los DNI asignados, los montos y los canales en Mi ANSES.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este miércoles 28 de octubre 2026 las transferencias para dos universos clave: los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado y los trabajadores desvinculados incorporados a la Prestación por Desempleo.
Para esta jornada, las acreditaciones benefician a jubilados cuyos documentos terminan en 6 y 7, quienes perciben su haber con el incremento del 1,66% fijado por la movilidad mensual sobre la inflación y la proporción del bono proporcional de hasta $70.000 si no superan el techo bruto legal.
Al tiempo que el seguro por desempleo liquida las partidas para los documentos finalizados en 8 y 9, marcando el cierre definitivo de dicho programa en el mes, garantizando saldos disponibles desde la medianoche en las cuentas bancarias de la seguridad social.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 28 de octubre 2026
El esquema de acreditación electrónica y atención por ventanilla para esta jornada se estructura bajo las siguientes definiciones oficiales:
Consultá tu fecha de cobro de ANSES
Miércoles 28 de octubre y cierre del mes
|Fecha de cobro
|Prestación oficial
|Terminación DNI
|Estado / Detalle de liquidación
|Miércoles 28 de octubre
|Haberes mayores a la mínima
|6 y 7
|Haber con aumento 1,66% + bono proporcional (hasta $505.748,51)
|Miércoles 28 de octubre
|Prestación por Desempleo (Plan 1)
|8 y 9
|Cierre formal del cronograma mensual de Desempleo
|Jueves 29 de octubre
|Haberes mayores a la mínima
|8 y 9
|Último turno del mes (cierre del calendario previsional SIPA)
|Viernes 23 al martes 27 oct
|Haberes mayores a la mínima
|0, 1, 2, 3, 4 y 5
|Fondos ya acreditados en caja de ahorro bancaria
|22 al 27 de octubre
|Prestación por Desempleo (Plan 1)
|0 a 7
|Fondos ya depositados en cuentas sueldo de la seguridad social
|Hasta el 10 de noviembre
|Pago Único (Nacimiento/Matrimonio/Adopción)
|Todas (0 a 9)
|Ventanilla extendida habilitada para cobro continuo
|Hasta el 10 de noviembre
|Asignación por Maternidad y Asig. PNC
|Todas (0 a 9)
|Ventanilla extendida disponible en cuentas de la seguridad social
Consultas oficiales en Mi ANSES: cómo auditar la liquidación y la CBU de cobro con CUIL
Para constatar de forma autónoma el depósito de los fondos y revisar los descuentos en el recibo, los pasos a seguir son:
- Ingreso a la plataforma: acceder a
anses.gob.aro abrir la aplicación Mi ANSES desde cualquier teléfono móvil o computadora.
- Validación de identidad: escribir el número de CUIL personal y la Clave de la Seguridad Social correspondiente.
- Revisión de fecha y sucursal: entrar a la solapa "Cobros" y hacer clic en "Fecha y lugar de cobro", donde el sistema certifica la entidad bancaria, la sucursal asignada y la disponibilidad del dinero.
- Descarga del recibo de haberes: en la sección "Jubilaciones y Pensiones", presionar en "Consultar recibos de haberes" para descargar el comprobante oficial en formato digital, verificando que los descuentos de la obra social (Ley 19.032) respeten las alícuotas del 3% o 6% sobre el haber básico.
Comentarios