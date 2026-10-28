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Calendario ANSES este miércoles 28 de octubre 2026: quiénes cobran haberes mayores a la mínima y el cierre de Desempleo

ANSES avanza este miércoles 28 de octubre 2026 con los pagos para jubilaciones superiores a la mínima y concluye el cronograma de Desempleo. Conocé los DNI asignados, los montos y los canales en Mi ANSES.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Calendario ANSES este miércoles 28 de octubre 2026.-

Calendario ANSES este miércoles 28 de octubre 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este miércoles 28 de octubre 2026 las transferencias para dos universos clave: los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado y los trabajadores desvinculados incorporados a la Prestación por Desempleo.

Para esta jornada, las acreditaciones benefician a jubilados cuyos documentos terminan en 6 y 7, quienes perciben su haber con el incremento del 1,66% fijado por la movilidad mensual sobre la inflación y la proporción del bono proporcional de hasta $70.000 si no superan el techo bruto legal.

Al tiempo que el seguro por desempleo liquida las partidas para los documentos finalizados en 8 y 9, marcando el cierre definitivo de dicho programa en el mes, garantizando saldos disponibles desde la medianoche en las cuentas bancarias de la seguridad social.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 28 de octubre 2026

El esquema de acreditación electrónica y atención por ventanilla para esta jornada se estructura bajo las siguientes definiciones oficiales:

Consultá tu fecha de cobro de ANSES: Miércoles 28 de octubre y cierre del mes | Diario RÍO NEGRO

Consultá tu fecha de cobro de ANSES

Miércoles 28 de octubre y cierre del mes

Oficial ANSES
Mostrando: Todos los cobros y cierres de mes
Información de utilidad para el beneficiario: • Los haberes acreditados en cajas de ahorro y cuentas de la seguridad social no tienen vencimiento; podés pagar con débito o retirar efectivo en cajeros sin límite de tiempo. • Verificá el desglose exacto de tu recibo digital ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para controlar que no existan descuentos indebidos.
Fuente: ANSES | Categoría Servicios Diario RÍO NEGRO

Consultas oficiales en Mi ANSES: cómo auditar la liquidación y la CBU de cobro con CUIL

Para constatar de forma autónoma el depósito de los fondos y revisar los descuentos en el recibo, los pasos a seguir son:

  1. Ingreso a la plataforma: acceder a anses.gob.ar o abrir la aplicación Mi ANSES desde cualquier teléfono móvil o computadora.
  2. Validación de identidad: escribir el número de CUIL personal y la Clave de la Seguridad Social correspondiente.
  3. Revisión de fecha y sucursal: entrar a la solapa "Cobros" y hacer clic en "Fecha y lugar de cobro", donde el sistema certifica la entidad bancaria, la sucursal asignada y la disponibilidad del dinero.
  4. Descarga del recibo de haberes: en la sección "Jubilaciones y Pensiones", presionar en "Consultar recibos de haberes" para descargar el comprobante oficial en formato digital, verificando que los descuentos de la obra social (Ley 19.032) respeten las alícuotas del 3% o 6% sobre el haber básico.


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Prestación por Desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este miércoles 28 de octubre 2026 las transferencias para dos universos clave: los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado y los trabajadores desvinculados incorporados a la Prestación por Desempleo.

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