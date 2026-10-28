Calendario ANSES este miércoles 28 de octubre 2026: quiénes cobran haberes mayores a la mínima y el cierre de Desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este miércoles 28 de octubre 2026 las transferencias para dos universos clave: los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado y los trabajadores desvinculados incorporados a la Prestación por Desempleo.

Para esta jornada, las acreditaciones benefician a jubilados cuyos documentos terminan en 6 y 7, quienes perciben su haber con el incremento del 1,66% fijado por la movilidad mensual sobre la inflación y la proporción del bono proporcional de hasta $70.000 si no superan el techo bruto legal.

Al tiempo que el seguro por desempleo liquida las partidas para los documentos finalizados en 8 y 9, marcando el cierre definitivo de dicho programa en el mes, garantizando saldos disponibles desde la medianoche en las cuentas bancarias de la seguridad social.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 28 de octubre 2026

El esquema de acreditación electrónica y atención por ventanilla para esta jornada se estructura bajo las siguientes definiciones oficiales:

Consultá tu fecha de cobro de ANSES: Miércoles 28 de octubre y cierre del mes | Diario RÍO NEGRO

Consultá tu fecha de cobro de ANSES Miércoles 28 de octubre y cierre del mes Oficial ANSES Consultador por DNI Tabla completa de cierre de mes Seleccioná la prestación: Todas las prestaciones en curso Jubilaciones y pensiones (superan la mínima) Prestación por Desempleo (Plan 1) Ventanilla extendida (Pago Único, Maternidad, PNC Asignaciones) Elegí la última cifra de tu documento: Todos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mostrando: Todos los cobros y cierres de mes Restablecer filtros Fecha de cobro Prestación oficial Terminación DNI Estado / Detalle de liquidación Miércoles 28 de octubre Haberes mayores a la mínima 6 y 7 Haber con aumento 1,66% + bono proporcional (hasta $505.748,51) Miércoles 28 de octubre Prestación por Desempleo (Plan 1) 8 y 9 Cierre formal del cronograma mensual de Desempleo Jueves 29 de octubre Haberes mayores a la mínima 8 y 9 Último turno del mes (cierre del calendario previsional SIPA) Viernes 23 al martes 27 oct Haberes mayores a la mínima 0, 1, 2, 3, 4 y 5 Fondos ya acreditados en caja de ahorro bancaria 22 al 27 de octubre Prestación por Desempleo (Plan 1) 0 a 7 Fondos ya depositados en cuentas sueldo de la seguridad social Hasta el 10 de noviembre Pago Único (Nacimiento/Matrimonio/Adopción) Todas (0 a 9) Ventanilla extendida habilitada para cobro continuo Hasta el 10 de noviembre Asignación por Maternidad y Asig. PNC Todas (0 a 9) Ventanilla extendida disponible en cuentas de la seguridad social Información de utilidad para el beneficiario: • Los haberes acreditados en cajas de ahorro y cuentas de la seguridad social no tienen vencimiento; podés pagar con débito o retirar efectivo en cajeros sin límite de tiempo. • Verificá el desglose exacto de tu recibo digital ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para controlar que no existan descuentos indebidos.

Consultas oficiales en Mi ANSES: cómo auditar la liquidación y la CBU de cobro con CUIL

Para constatar de forma autónoma el depósito de los fondos y revisar los descuentos en el recibo, los pasos a seguir son: