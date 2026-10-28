Necrológicas de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026

España, Juan Martín Falleció en Gral. Roca a los 32 años, los compañeros de la Agencia de Recaudación Tributaria, acompañan a Sandra Mastrostéfano y flia. ante tan irreparable pérdida.

GONZALEZ, RAUL EDGARDO Falleció en General Roca a los 77 años. Su esposa: Eva Susana Diaz. Sus hijos: Luis, Raúl, Claudio, Andrés y Ema, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ESPAÑA, JUAN MARTIN Falleció en General Roca a los 32 años. Su esposa: Marianela Vilugron. Sus padres: Javier España y Alejandra Mastrostefano. Su hermana: Agustina España. Su hermano político: Ernesto Espina. Su abuela: Beatriz Touriñan. Tíos, primos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 13 a 17 en sala «A» del CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES (Evita y Ruta 6) recibirán sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

González, Max Facundo Falleció en Neuquén el día 23/10/26. Participan de su deceso su esposa Raquel, sus hermanos Silvia, Ulises, Sergio, sus cuñadas, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos

España, Juan Martín Falleció en Gral. Roca el 26 de Octubre a los 32 años, los compañeros de la Delegación de Gral. Roca de la ART de Río Negro acompañan a Sandra y a toda su familia en tan doloroso momento.

ESPAÑA, MARTÍN Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del hijo de su socio Dr. Javier España y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.

España, Martín La familia M. Muneta abraza con profundo cariño a Javier, Alejandra, Agustina y Marianela en este momento de inmenso dolor, y despide con amor a Martín.

Gennari, Don Emilio El día 26/10/2026 falleció a sus 104 años.El Estudio Fernández Sierra lamenta la partida de su entrañable amigo Don Emilio Gennari, al cual despedimos con profundo pesar y mantendremos los recuerdos de los años compartidos. Acompañamos a Ana, Osvaldo y familiares en este momento de profundo pesar.

TORDRUP, EDUARDO Falleció en General Roca a la edad de 88 años. Familia Sarasola participa su deceso con profundo pesar.

CASTILLO DE PATIÑO, BLANCA ESTHER Falleció en Gral. Roca a los 81 años. Su esposo: Rumaldo Patiño. Sus hijos: Carina, Javier y Rodrigo. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 15 en el Cementerio PARQUE LAS FUENTES. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Tordrup, Eduardo Fallecio a los 88 años en Gral. Roca. Su compañera Norma Sarasola y sus hijos Cristian, Dani, Horacio y Nilse participan su deceso y comunican que sus restos fueron inhumados en la necropolis local el dia 27/10. Servicios de pompas funebres Pedro de Venecia s.s.

Blanes, Emilio Acompañamos a Nicolás Blanes y su familia en este momento de profundo dolor. Desde RSV les expresamos nuestro más sentido pésame.

ESPAÑA, MARTÍN Los vecinos de Viejo Polo saludan con profundo pesar a Alejandra Mastrostefano y Javier España, ante el doloroso fallecimiento de su hijo, Martín España. Les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un abrazo lleno de cariño, acompañándolos en este momento de inmenso dolor. Que el amor de sus seres queridos les brinde consuelo y fortaleza.