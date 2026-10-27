Tierras productivas: destraban la ley de Rolando Figueroa para frenar el loteo de chacras en Neuquén

El proyecto de ley para resguardar las tierras productivas de Neuquén del avance urbano y el cambio en el uso del suelo consiguió destrabarse ayer después de varios meses de debate en una de las comisiones de la Legislatura.

La iniciativa fue presentada en marzo pasado por el gobierno de Rolando Figueroa con el objetivo de regular la urbanización de zonas bajo riego y con potencial de ponerse en producción, sobre todo en los valles de los ríos Limay y Neuquén, donde actividades como la fruticultura y la horticultura continúan vigentes.

El texto abrió una prolongada discusión con aportes de la oposición, que presentó reparos sobre la versión acercada por el Poder Ejecutivo, y de productores de la provincia, los principales interesados en que la propuesta se apruebe.

Tierras productivas: qué propone el proyecto de Rolando Figueroa

Entre otras cosas, el proyecto prohíbe la instalación de loteos, urbanizaciones o cualquier actividad que altere zonas productivas con aptitud agrícola, a excepción de las viviendas familiares vinculadas a la explotación productiva.

También impone como prioritario el uso agropecuario del suelo e incorpora un sistema de zonificación con distintos niveles de resguardo.

Su aplicación busca crear, en concreto, “un régimen integral para la protección, conservación, recuperación y uso sustentable de las tierras productivas de la provincia del Neuquén”.

A pesar de la defensa del oficialismo, la ley recibió críticas durante su tratamiento en la comisión de Producción, donde se plantearon dudas sobre las limitaciones para los propietarios de la tierra y el rol de los municipios, que son los encargados en última instancia de definir las zonas aptas para el desarrollo urbano.

La iniciativa fue reincorporada en la reunión de este martes y finalmente encontró despacho. De este modo, quedó en condiciones pasar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, con grandes posibilidades de ingresar al recinto en alguna de la sesiones previstas para noviembre.

Las tierras bajo riego, «destinadas a seguir produciendo»

Francisco Lépore, diputado de Avanzar y uno de los principales armadores de la bancada oficialista, destacó la firma del dictamen con un mensaje en sus redes sociales.

“Así como desde el gobierno provincial se actualizó el canon por el uso del agua de la industria y se establecieron beneficios para quienes presenten proyectos de irrigación, también estamos avanzando para proteger las tierras productivas y garantizar que sigan destinadas a producir”, dijo.

El legislador destacó el despacho “después de varias semanas de trabajo” y afirmó que “si queremos producir más”, la provincia “necesita sumar tierras bajo riego, pero también cuidar las que ya tenemos”.

“Estamos construyendo el Neuquén más allá de Vaca Muerta”, completó en su publicación.

El loteo de chacras durante los últimos años generó preocupación en el sector productivo, afectado en simultáneo por una marcada pérdida de la rentabilidad en la producción de frutas y verduras

Esto puede verificarse con la llegada de loteos y barriadas en sitios donde antes había tierras bajo riego, tanto en el valle inferior de los ríos Neuquén y Limay como en el Alto Valle de Río Negro.

Agenda apretada en la Legislatura y expectativas por el presupuesto

De acuerdo al calendario legislativo, los diputados volverán a sesionar la semana que viene, el 4 y 5 de noviembre. Si no hay un pedido de sesiones extraordinarias, solo habrá cuatro encuentros antes de fin de año.

Mientras tanto, la intención del Poder Ejecutivo es que también se pueda abordar y sancionar el presupuesto 2027, documento cuya presentación se puede hacer hasta fin de mes.

El sábado pasado el gobernador Figueroa expresó que su expectativa es girar el proyecto “en 10 días más”. Además, destacó la participación de los intendentes en su confección en una serie de encuentros realizados en el interior de la provincia.