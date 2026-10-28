La laguna Carrilaufquen, en Jacobacci, recuperó el agua después de más de una década de sequía

“Después de muchos años, nuestra querida Laguna Carrilaufquen vuelve a tomar forma y a llenarse de vida”. De esta forma, el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, se refirió a la laguna esteparia, a unos 15 kilómetros al norte de la localidad, por la ruta provincial 6, que permanecía seca desde 2014.

“Regresó el agua y el colorido de los flamencos nos regalan una enorme alegría y nos muestran cómo la naturaleza comienza a recuperarse, devolviéndole a nuestra laguna parte de su fauna autóctona”, señaló Mellado y reconoció “la emoción de verla renacer ya que la laguna es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y del corazón de Jacobacci”. Tiempo atrás, los locales usaban ese lugar como balneario.

Laguna Carrilaufquen significa laguna verde, en lengua mapuche. El cuerpo de agua, que se alimenta del arroyo Maquinchao, tiene 461 hectáreas de superficie y comenzó a recuperar el volumen un mes atrás con las intensas precipitaciones en la región.

Antes de secarse, la laguna solía recibir a diversas aves acuáticas, como flamencos, patos y cisnes de cuello negro, que la utilizaban como sitio de alimentación y descanso en sus rutas migratorias. “Hoy nuevamente tenemos flamencos y patos y volvemos a verla vemos colorida. El paisaje está verde. Distinto. Y este sol ha permitido que el pasto florezca”, señaló Mellado y mencionó que el arroyo Nahuel Niyeu -que atraviesa Jacobacci y nace en el cerro Anecón y termina en la Laguna Carrilaufquen- que “hacía más de 20 años que no corría por falta de agua y hoy corre con un gran caudal”.

En 1870, George Chaworth Musters, un marino, escritor y explorador británico que recorrió la Patagonia pasó por esa zona. Su caravana transitó y documentó ese territorio, convirtiéndose en uno de los primeros registros escritos de la región. En su homenaje existe un monolito en el acceso a la laguna.

Por otro lado, se trata del Primer Parque Público Provincial, creado por Ley 82, promulgada en septiembre de 1959. Ese espejo de agua también motivó varios estudios científicos a cargo de Rodolfo Casamiquela.

Actualmente la laguna es administrada por la Municipalidad de Jacobacci y se encuentra en proceso de recuperación. En la actualidad puede ser visitada para realizar circuitos de trekking y eco-ciclismo.

Marcelo Alonso, decano del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) comentó que, años atrás, concurrían a la laguna de la estepa rionegrina con estudiantes de Acuicultura para llevar adelante los trabajos finales de la carrera. Se pescaba, se estudiaban las poblaciones, cómo se alimentaban los peces y la abundancia de la población. «En ese momento, tenía agua, pero en 2008 dejamos de ir por restricciones presupuestarias. Fuimos buscando alternativas locales», comentó este docente investigador del Grupo de Evaluación y Manejo de Recursos Ícticos del CRUB.

Esa laguna, comentó, no tenía peces originariamente, pero en 1940 se sembraron truchas que eran trasladadas desde el Centro de Salmonicultura. Y en 1977 se avanzó con la siembra de pejerreyes, logrando una población importante, con «la idea de instalar una pesquería deportiva en la zona». «Con los manejos del arroyo y las grandes sequías, la laguna cada vez tenía menos agua hasta que se terminó de secar. Recién ahora se ha cargado con agua nuevamente«, planteó Alonso.