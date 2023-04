El Estado que persigue

Gabriel Trujillo, DNI 20.844.312

Bariloche

Carta abierta a nuestros consumidores, clientes y la comunidad toda.

Mi nombre es Gabriel Trujillo, soy titular de Fast Good SRL. Quizás hayas leído hace escasos días sobre nosotros en algunos medios de comunicación de la provincia, respecto de supuestos inconvenientes que hubieran podido ocasionar nuestros productos, a los consumidores que padecen celiaquía.

Al respecto te quiero decir que: Esto nunca fue así ni lo es.

Quiero que conozcas en detalle todo lo que hay detrás de nuestra pequeña empresa elaboradora de alimentos saludables, habilitada por Salud Pública de la Nación, con actas perfectas y cuyo establecimiento modelo, desde el primer momento se apegó a cada norma, para que luego saques tus conclusiones. En principio quiero comentarte que todos nuestros productos son Libres de Gluten, y que además cuentan con certificación Internacional Kosher Parve, siendo la única empresa en la provincia con dicha certificación.

Por otra parte, que desde el momento que pudimos prender las hornallas hasta la fecha, han transcurrido 19 meses, tiempo en el cual no hemos dejado de trabajar para que cada día llegue a tu casa un producto de altísima calidad. Pero la idea aquí no es hacer publicidad, sino que sepas la verdad.

Además de dedicarme junto a mi esposa, somos una empresa familiar, y nuestros empleados (colaboradores) a poner lo mejor de nosotros cada día dentro de la empresa, también he trabajado en aspectos que habrían tocado en este tiempo intereses de la política. Te cuento:

Soy el impulsor del proyecto de ley 938/2022 que cuenta con el apoyo del 80% del sector productivo de toda la provincia. Este proyecto crea un “Registro de Promoción Eléctrica para las Micro pymes “ y apunta a que podamos producir con costos razonables, pero también que vos, que no sabés como hacer para llegar a fin de mes, no pagues en la compra de tus alimentos y productos de consumo, lo que debiera aportar el Estado en materia de Infraestructura. Por otra parte, he sido el responsable de denunciar el proyecto del ejecutivo que no solo desoye nuestro proyecto, sino que además venía a aumentar tu tarifa de luz, creando un nuevo fondo para destinar a infraestructura, que debe ser provista por las distribuidoras. El mismo finalmente tuvieron que bajarlo el 21 de diciembre del orden del día en la legislatura provincial.

Todo esto que te cuento se ha dado a conocer en los últimos 10 meses a través de los medios. Hay más de una veintena de notas. (buscalas con títulos como T2, Potencia Reservada, poniendo mi nombre o Pymes rechazan) etc. Además, he coordinado y promovido dos reuniones donde participaron los principales referentes de las Pymes, Cooperativas y Productores de la provincia, junto a las principales autoridades de la Secretaria de Estado de Energía de la provincia y en la que participó también la defensora del Pueblo de Río Negro. La primera fue el 27 de diciembre pasado, la última y a pesar de las circunstancias que nos han hecho atravesar, el 17 de marzo.

Todo esto está en los medios locales y regionales, y evidentemente hay quienes se han molestado conmigo. Para no aburrirte, te adjunto las dos últimas notas de radio, realizadas por prestigiosos periodistas y medios de nuestra localidad, donde podrás escuchar toda nuestra travesía en detalle:



Entiendo que cuando es el Estado al que tenés de frente, son pocas las oportunidades. No obstante, son los mismos hechos posteriores al 24 de febrero, día en el cual después de 14 meses de nuestro primer pedido de inspección, llegó finalmente la inspectora de URESA (que se encontraría intervenida hace algo más de un año), los que en definitiva nos dan la razón, como podrás escuchar en los link de arriba.

Al igual que yo, te preguntarás cómo no comunicaron algo supuestamente tan importante en un Boletín oficial, a través de ANMAT?, ¿o cómo lo hicieron 13 días después sólo en algunos medios de comunicación?

¿Puede ser posible que después de esa comunicación en medios entre los días 8 y 9 de marzo, el día 10, entre 24 y 48 horas más tarde, ya nos dejaran una nueva Acta como Planta Libre de gluten? ¡¡Esta gestión demanda MESES!!

¿Cómo logramos semejante hazaña en sólo 14 días?

En definitiva, siempre fuimos y somos lo que te hemos dicho. Como máximo responsable de nuestra pequeña empresa Posngo a diposición toda la información, la de antes y la de ahora cualquier otra que nos requieras. Podes escribirme a hola@fastgood.com.ar

Esto incluye la cadena de mail enviada al responsable de la industria alimentaria de la provincia , de hace un año atrás, que demuestra que ya habíamos realizado hasta la última gestión, cumpliendo con cada requerimiento. Es más, te cuento que fui yo personalmente quien coordinó y realizó el seguimiento de ese trabajo que se inició el 8 de marzo 2022 y finalizo la última semana de mayo. Esta cadena incluye el envío de certificaciones, resultados de análisis realizados en el laboratorio de la provincia de Río Negro, en Cinco Saltos, declaraciones juradas de proveedores libres de gluten, manuales Libres de Gluten, nuestros y de proveedores, rótulos, BPM libres de gluten (Buenas Prácticas Manufactura), etc.

Nos han hecho mucho daño, pero en 25 días, incluyendo los nuevos análisis de laboratorio, en el mismo laboratorio de la Provincia; y con la verdad, hemos revertido y demostrado de que estamos hechos. “Un poco de luz es suficiente para romper con la oscuridad, nunca al revés”.

Te dejamos otro link, para que saques tus conclusiones:

Queremos que sepas que seguiremos siempre haciendo las cosas con la misma excelencia que lo hacemos desde el primer día y con plena consciencia de que tu salud está primero.

Te saludo en nombre de todo nuestro equipo.