Ejecutan dos kilómetros de cañerías de gas al sur de Cutral Co

Son 179 los lotes que se beneficiarán con esta etapa de servicio de gas. (Foto: gentileza)

Las obras de tendido de redes secundarias para dotar de gas a los nuevos amanzanamientos ubicados al sur del ejido urbano de Cutral Co, sigue en marcha. En esta etapa serán nueve las manzanas del barrio Progreso que tendrán este servicio. La ampliación del tendido alcanzará a 175 lotes que ejecuta el municipio.

A la red troncal que ya estaba en el área se le suman ahora los trabajos para el tendido secundario. El plan de obra incluye la instalación de poco más de dos kilómetros de metros lineales de cañerías que llegarán a nueve manzanas, en total.

Desde el Ejecutivo se detalló que el inicio de los trabajos se hace por dos manzanas, pero continuará hasta cubrir un total de nueve, donde están distribuidos 175 lotes en el barrio Progreso. Este es un sector donde se ubican los loteos sociales, como lo es también Brentana a Unión.

Al respecto, el intendente Ramón Rioseco explicó que la ampliación de la red domiciliaria de este servicio con «una inversión cercana a los 180 millones de pesos. La consigna es que todos los vecinos tengan gas natural».

En este sentido, destacó que es necesario continuar con el crecimiento de la ciudad y que es importante dotar de infraestructura. «Cutral Co está creciendo de forma ordenada y para nosotros es fundamental la planificación urbanística», subrayó. «La consigna es que todos los vecinos tienen que tener gas», concluyó.

En tanto, el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico indicó que las tareas se iniciaron por las manzanas 829 y 830 para avanzar con la instalación de los 2.250 metros lineales de cañerías. El plan de obra busca continuar para que la mayor cantidad de familias que ya están instaladas en estas barriadas accedan a la calefacción y el uso del gas natural.

Las tareas de conexión de gas domiciliario avanzan en el sur de la ciudad. (Foto: gentileza)

Trabajos simultáneos

Mientras las obras se ejecutan hacia el sur del ejido urbano, hay otros sectores que también son alcanzados. A principios de junio comenzó el trabajo de instalación de redes de cloacas y de gas natural en los barrios Nehuen Che y Cono de Seguridad -hacia el oeste- de Cutral Co.

Desde la aprobación de la ordenanza N° 2982 de este año, se reglamentó la posibilidad de hacer exenciones a aquellas familias que necesitan conectarse a los servicios, pero no tienen la posibilidad económica de hacerlo.

En la norma en cuestión se indica en uno de los artículos que implica la contribución por mejoras que para aquellos casos de las familias de «situación socioeconómica debidamente acreditada mediante declaración jurada e informe técnico-social, el Ejecutivo podrá otorgar planes de pago diferenciales o prórrogas en los vencimientos».

La nómina de estos casos se elabora en conjunto con los presidentes de las asociaciones vecinales para garantizar la condición de imposibilidad de pago total o parcial de las mejoras.