Suiza le gana a Qatar por 1 a 0 en el segundo tiempo

El combinado europeo es el gran candidato del Grupo B.

En marcha el segundo tiempo en el Estadio Bahía de San Francisco, con el seleccionado de Suiza dominando claramente las acciones y venciendo por 1 a 0 a Qatar, en el cierre de la primera fecha correspondiente al Grupo B de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro, arbitrado por el hondureño Saíd Martínez, resulta vital para ambos combinados y su objetivo de encaminarse hacia la siguiente rueda del certamen.

A los 13 minutos del primer tiempo, el arquero Abunada le cometió infracción en el área a Freuler y el árbitro hondureño Martínez no dudó en pitar penal. Aunque, la decisión estuvo en duda unos minutos, mientras el VAR chequeaba la posición inicial del mediocampista.

El delantero suizo Embolo, con mucha autoridad, definió cruzado al palo derecho del golero qatarí, para romper la paridad en el encuentro.

Los europeos dominaron con total autoridad el primer tiempo, llegando varias veces con claridad al arco defendido por Abunada, quien debió intervenir en más de una oportunidad para mantener a raya a los qataríes.

No menos de cinco llegadas claras de gol de los suizos (Ndoyé y Vargas, dos remates clarísimos), contra dos pinceladas de Edmilson para los asiáticos. En ambos casos, el golero Kobal se hizo gigante y les ahogó el grito de gol.

¡RUBÉN VARGAS CASI AUMENTA LA VENTAJA!



Mahmoud Abunada salvó a Catar del 2-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/96pKwnEKJn — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Qatar, anfitrión de 2022, disputará su segundo certamen mundialista, queriendo dejar una mejor imagen que en el Mundial pasado, donde rápidamente quedaron eliminados. Sus amistosos previos a la Copa del Mundo fueron con saldo negativo, con derrota 1-0 con Irlanda y empate sin goles ante El Salvador.

Suiza afronta este compromiso como el principal candidato a quedarse con el Grupo B. En su sexta participación consecutiva en Mundiales, los europeos buscarán una buena posición en la zona con el objetivo de pasar los 8vos de final, instancia en la que fueron eliminados durante la época moderna.

Los últimos dos partidos fueron una goleada 4-1 ante Jordania y empate 1-1 con Australia.

El día 3️⃣ ya está aquí. 🙌#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 13, 2026

FORMACIONES

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Suiza: Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebishcer; Dan Ndoye, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.