Patricia Bullrich recibirá a Karina Milei en su cumpleaños en medio de la interna libertaria

La posible presencia de Karina Milei en el festejo de cumpleaños de Patricia Bullrich este sábado alimenta las especulaciones sobre un acercamiento entre ambas dirigentes. El encuentro se realizará en la zona del Congreso y reunirá a referentes y militantes de La Libertad Avanza, en medio de la polémica por el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Según publicó Infobae, la secretaria general de la Presidencia asistirá para saludar a la senadora nacional, quien organizó una reunión abierta para quienes quisieran acompañarla.

Karina Milei y Patricia Bullrich muestran un gesto en medio de la interna de La Libertad Avanza

De acuerdo con la información trascendida, Karina Milei llegará acompañada por la legisladora porteña Pilar Ramírez.

El vínculo entre Karina Milei y Bullrich se mantiene pese a las diferencias que la senadora expresó en las últimas semanas sobre algunas decisiones del Gobierno. Esos planteos incluyeron críticas públicas dirigidas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Manuel Adorni, jefe de Gabinet. Foto: Gentileza NA.

Uno de los cuestionamientos de Bullrich fue el pedido para que Adorni presentara su declaración jurada tras las polémicas por sus causas judiciales.

También se diferenció cuando rechazó acompañar la estrategia del oficialismo respecto del pliego de la jueza María Verónica Michelli en el Senado.

Antes de la reunión de la mesa política del jueves, la senadora volvió a cuestionar al funcionario. Sobre la explicación brindada por Adorni respecto de su patrimonio, afirmó: “Esto es más que un error, es una omisión ética”.

En el entorno del jefe de Gabinete aseguraron que desconocían la realización del encuentro de este sábado. Las diferencias entre ambos también quedaron reflejadas durante la reunión política del jueves, donde Adorni le habría reprochado a Bullrich sus críticas públicas antes de un intercambio interno.