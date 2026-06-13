Cerro Catedral fabrica nieve técnica y se prepara para la temporada de invierno en Bariloche

La producción de nieve técnica permitirá reforzar la base de las pistas y avanzar con los preparativos para la temporada invernal. Foto gentileza.

El centro de esquí Cerro Catedral en Bariloche puso en marcha ayer su sistema de fabricación de nieve técnica, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables registradas en las últimas horas.

Los equipos comenzaron a producir nieve en distintos sectores estratégicos de la montaña, una tarea clave para reforzar la base nívea y avanzar con los trabajos de acondicionamiento previos al comienzo de la temporada invernal.

Primeras señales de la temporada

La activación de los cañones de nieve llega después de las últimas nevadas registradas en la montaña. Según informó Catedral Alta Patagonia, ayer, en el sector superior de Amancay se acumularon alrededor de 40 centímetros de nieve.

El escenario permitió habilitar este sábado una apertura especial para peatones, quienes podrán ascender y disfrutar de las primeras postales invernales de la temporada. La apertura de hoy sábado está destinada exclusivamente a peatones, quienes pudieron ascender al sector habilitado desde las 9:30 y hasta las 16:00.

Qué es la nieve técnica

Desde la concesionaria explicaron que la nieve técnica constituye una herramienta fundamental para complementar las precipitaciones naturales, ya que permite acelerar la preparación de pistas y áreas operativas cuando las temperaturas y la humedad resultan adecuadas para su producción.

La fabricación de nieve artificial es una práctica habitual en los principales centros de esquí del mundo y resulta especialmente importante durante las semanas previas a la apertura, ya que contribuye a garantizar mejores condiciones para la actividad turística y deportiva.

Mientras continúan las tareas en la montaña, los visitantes y residentes pueden seguir la evolución de las condiciones en tiempo real a través de las cámaras en vivo disponibles en el sitio web oficial del complejo.

La expectativa en Bariloche crece a medida que se acerca una nueva temporada de nieve, uno de los principales motores turísticos de la región durante el invierno.