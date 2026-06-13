Qué se sabe del cuerpo hallado en el río Negro cerca de Cipolletti: la principal hipótesis que se investiga

El hallazgo de un cuerpo en el río Negro este viernes, cerca de la Isla Jordán de Cipolletti, abrió una investigación para determinar la identidad y las circunstancias de la muerte de la víctima. Hasta el momento, no hubo una identificación oficial y una de las hipótesis es que se trata de un hombre que desapareció en mayo de este año en Neuquén.

Según confirmaron a este medio, la autopsia será realizada el lunes en la Morgue Judicial de Roca. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Cipolletti, que trabaja junto con el Gabinete de Criminalística y la Policía de Río Negro.

Cuerpo hallado en el río Negro: por qué la investigación apunta a una desaparición ocurrida en mayo

El estado de descomposición del cuerpo impidió avanzar en una identificación inmediata y obligó a trasladarlo para la realización de los estudios forenses. Una de las hipótesis que se analiza es que el cuerpo corresponde a un hombre de 32 años que desapareció el 20 de mayo en Neuquén.

La desaparición ocurrió después de un presunto intento de robo registrado en el barrio Sapere de Neuquén. De acuerdo con lo reconstruido por los investigadores, el hombre escapó del lugar y se arrojó al río mientras era perseguido. Desde entonces, se realizaron rastrillajes para hallarlo.

Rastrillajes que realizó la policía semanas atrás.

El cuerpo fue encontrado este viernes flotando en una zona ubicada entre la Isla Jordán y la Península Hiroki, frente a Neuquén. En el sector intervino personal policial y peritos para preservar la escena y recolectar evidencias antes del traslado a la Morgue Judicial.

Las pericias forenses serán determinantes para establecer tanto la identidad como la causa de la muerte. Entre las medidas previstas figura la comparación de datos y, si resulta necesario, de muestras de ADN con expedientes de personas desaparecidas tanto en Río Negro como en Neuquén, con intervención de las autoridades judiciales correspondientes.