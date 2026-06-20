El mundo se cae
Si, ya sé, nada estaba dicho,
pero haber sabido que esto pasaría
no hubiera dejado, haberme enojado
por esos escollos que me dió la vida.
El mundo se cae en el gran abismo
enredado, ingénuo, en su cruel malicia.
No quiero enojarme, ya perdí bastante
Yo pido perdón por todo el error
Un ser ignorante sorteando las rocas
entre tantas ruinas.
De haberlo sabido que este mundo cae
en un gran abismo, no habría dejado
de seguir soñando, como cuando niño
jugando en el río.
Roberto Savasta
DNI 14251572
Bariloche
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