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Cartas

El mundo se cae

Carta de Lector

Por Carta de lector

Si, ya sé, nada estaba dicho,

pero haber sabido que esto pasaría

no hubiera dejado, haberme enojado

por esos escollos que me dió la vida.

El mundo se cae en el gran abismo

enredado, ingénuo, en su cruel malicia.

No quiero enojarme, ya perdí bastante

Yo pido perdón por todo el error

Un ser ignorante sorteando las rocas

entre tantas ruinas.

De haberlo sabido que este mundo cae

en un gran abismo, no habría dejado

de seguir soñando, como cuando niño

jugando en el río.

Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche


Si, ya sé, nada estaba dicho,

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