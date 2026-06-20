Debutó la Ley Prestiani en el Mundial 2026: roja a Miguel Almirón por taparse la boca

La irresponsabilidad de Almiron, que dejó a su equipo con diez, antes del descanso. (AP)

La Selección de Paraguay y más precisamente Miguel Almirón quedaron marcados en los libros de historia de la FIFA. En el partido frente a Turquía por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026, el volante se convirtió en el primer futbolista expulsado por la denominada Ley Prestiani, la modificación reglamentaria que sanciona a los jugadores que se cubren la boca al dirigirse a rivales, árbitros o integrantes del cuerpo técnico.

Insólito. Almirón se olvidó de la nueva regla y vio la roja.

La acción ocurrió a los 48 minutos del primer tiempo, cuando la Albirroja se imponía 1-0 gracias al gol convertido por Matías Galarza Fonda al minuto de partido. Tras una infracción que derivó en un pequeño tumulto entre futbolistas de ambos equipos, Almirón intercambió palabras con Mert Muldur y, en medio de la discusión, se llevó la mano a la boca mientras le hablaba.

El gesto no pasó desapercibido. Los jugadores turcos advirtieron inmediatamente la situación y comenzaron a reclamar la intervención arbitral. Luego de las protestas, el VAR revisó las imágenes y convocó al juez principal, el salvadoreño Iván Barton, quien observó la secuencia en el monitor y tomó una decisión histórica: mostrarle la tarjeta roja directa al futbolista paraguayo por incumplir la nueva normativa.

Cómo nació la Ley Prestiani

La medida fue impulsada tras un polémico incidente en la Champions League, cuando el brasileño Vinícius Júnior acusó al jugador argentino Gianluca Prestianni de proferir insultos discriminatorios mientras se cubría la boca.

Para evitar que los jugadores utilicen esta táctica para encubrir agresiones verbales o conductas antideportivas, la FIFA determinó que taparse la boca al hablar durante una confrontación será motivo automático de expulsión.