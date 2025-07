Jorge L Fernández Avello DNI: 12.862.056

SAN CARLOS DE BARILOCHE

“El sentimiento de odio es una emoción humana intensa, caracterizada por una fuerte aversión y rechazo hacia una persona, grupo, objeto o idea. Implica un deseo de daño o eliminación de aquello que genera disgusto, y puede manifestarse en comportamientos hostiles. El odio puede llevar a comportamientos agresivos y violentos. Reconocer y comprender los sentimientos de odio es el primer paso para gestionarlos. Es importante reconocerlo, comprender sus causas y buscar mecanismos para reducir su impacto en la vida personal y social. “

Hasta aquí definiciones sobre el odio y sus consecuencias generales.

Yo quisiera que si usted tiene un odio “social o político”, si usted pronuncia la palabra odio con frecuencia o hasta ve a sus hijos o amigos pronunciar la palabra odio, se detenga un segundo y se pregunte .. ¿ Porque odio a tal o cual persona, institución, profesión, música..? lo que sea que usted justifique para decir que odia..

Luego piense cual es el bien que le resulta en descargar ese odio y manifestarlo, luego pregúntese hasta donde sería capaz usted de llevar ese odio, digo desde el dicho al hecho material de agredir a quien usted dice odiar.. Luego mírese al espejo.. y diga si usted ve a un criminal o a un ser humano normal..! La mayor parte de la humanidad no son criminales, pero en efecto el odio lo puede llevar a cometer actos criminales, y ese puede ser usted o yo, o cualquiera de nosotros.

El odio no construye nada, destruye sus sentimientos, y el plan de quien promueve el odio es que usted quede infectado de eso, entonces será una simple marioneta a la cual le han inoculado un virus para hacer que usted termine agrediendo a cualquiera, por el solo hecho que tenga una opinión diferente a la suya.

Desde épocas remotas el odio fué usado para dominar a los pueblos, y hoy el sentimiento de odio es usado, como hace miles de años, por el sistema político Nacional e Internacional, pero orquestado desde las sombras por los “dueños de la renta mundial”. Según mi visión el motivo es ..”si el mundo odia, es mucho más sencillo dominarlo, ya que nunca querrá unirse, sino destruirse”

No se como se cura semejante locura inoculada desde hace tantos años, pero una idea se me cruza y es..”Si usted escucha que cualquier dirigente, político, social, cultural, religioso, pronuncia la palabra odio…deje de escucharlo..y como en los medios electrónicos bloquee cualquier contacto con estos discursos. Al menos se estará protegiendo a usted mismo y su entorno, y quien le dice, mañana no odie mas y piense en discutir de manera positiva, aún con quien usted no esté de acuerdo, porque de eso se trata, de encontrarnos..y eso es lo que no quieren los que usan el odio como herramienta de dominio..