Día Mundial del Malbec: por qué es parte de nuestra identidad nacional, como el fútbol

El Día Mundial del Malbec se celebra el 17 de abril de cada año para conmemorar la fecha en la que el presidente Domingo Faustino Sarmiento inicio una revolución en la industria vitivinícola de nuestro país al introducir diversas variedades de uvas incluyendo la tradicional Malbec, que comenzó a ser importada desde Francia en 1853.

La uva Malbec se ha convertido en un emblema de la Argentina y su producción incluso ha recibido muchos reconocimientos y premios internacionales. Los más aventurados incluso se animan a asegurar que la uva Malbec argentina es mejor que la francesa, su país de origen.

Cinco de cada 10 botellas de vino que se toman en la Argentina son Malbec.

Esta celebración se viene realizando desde 2011 y no está solamente enfocada en la importancia de la uva Malbec para la cultura vitivinícola argentina, sino también en promover la industria del vino de nuestro país a nivel internacional.

Disfrutar el Malbec sin reglas, esa es la consigna de este año

En el marco del Día Internacional del Malbec se realizan eventos especiales, degustaciones, catas y promociones en las vinotecas y bares especializados de la Argentina y también de todo el mundo. El objetivo es claro: honrar el legado y la contribución que el Malbec ha hecho al mundo del vino.

Este año la campaña busca que los consumidores/as disfruten del Malbec sin reglas, priorizando el momento y la experiencia compartida.

La Argentina es el principal productor de Malbec a nivel mundial con más de 44 millones de hectáreas plantadas, lo que representa el 38,6% del total de variedades de uva tinta.

Nuestra cepa insignia se ha ido apoderando por completo del paladar de los consumidores y tomando las calles como una expresión artística y cultural, estableciendo un vínculo con el arte y el cine. Al igual que el fútbol, el Malbec es parte de la identidad nacional: diverso, apasionante y protagonista en cualquier escenario, capaz de representar al país en el mundo con carácter, intensidad y versatilidad.

Hoy, la cepa continúa evolucionando a partir del trabajo sostenido en los viñedos, la profundización en el conocimiento de los suelos y la experiencia colectiva de las bodegas argentinas, que impulsan nuevas expresiones del varietal, con vinos cada vez más frescos, elegantes y versátiles, adaptados a las nuevas tendencias de consumo.

Disfrute cotidiano, en cualquier momento: eso es lo que importa

El concepto de la campaña 2026 es “Tu Malbec, Tu Decisión”, una propuesta que invita a disfrutar del Malbec de forma libre y auténtica, dejando de lado las reglas para darle lugar a experiencias más espontáneas.

En línea con la nueva narrativa de Wines of Argentina, “The Wine for Now”, la campaña busca inspirar a las personas a conectar con el Malbec desde el disfrute cotidiano: en una cena especial o en un encuentro improvisado, en copa o en vaso, incluso con hielo o en un cóctel. Lo importante no es seguir reglas, sino compartir el momento.

Como parte de la campaña digital, Wines of Argentina impulsa una dinámica participativa para consumidores: frente a cualquier decisión, las opciones se anotan y el corcho de una botella de Malbec actúa como “oráculo” para definir el resultado. Así, el descorche se convierte en un ritual lúdico que fomenta la conexión y el disfrute compartido.

«El Malbec World Day marcó un antes y un después en la proyección internacional del vino argentino y, a 16 años de su creación, nos enorgullece ver cómo la campaña se afianzó en la agenda local e internacional. Es una oportunidad para que Argentina muestre la calidad de sus vinos, la riqueza de sus terroirs y la evolución de un varietal que, año tras año, se reinventa y continúa sorprendiendo”, expresó Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina.