El precio de la garrafa de gas

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.424

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Hace unos pocos días fui a buscar un garrafa de gas a San Antonio Oeste y pagué 850 pesos -el viaje me cuesta 1.250 pesos- pero lo realicé entre otras cosas porque aquí -el mismo día- el Municipio me cobraba $800 pero “sin boleta”. Les dije que no me prestaba a ninguna maniobra rara. Tengo hecha una denuncia penal ante el juzgado federal de Viedma, sin resultado alguno… como es habitual.

En todo el país tenemos un total aproximado de 3.500 kms de gasoductos, oleoductos, y poliductos, en el caso de la petrolera Total un poliducto que construyó por su cuenta la petrolera chilena ENAP a la planta renovada de cañadón Alfa desde donde se le entrega a Chile LPG en óptimas condiciones que en Chile separan en propano y butano, dejando para consumo interno el propano y le exportan a Brasil el butano que es más liviano y les sirve perfectamente porque tienen temperaturas más altas.

Así las cosas, por nuestra Patria donde los soberanos no nos enteramos de cuánto gas y petróleo sale del país y que supuestas ganancias nos deja, ya que cada provincia hace negocios con la variada cantidad de petroleras que operan. Por ejemplo aquí firman contratos que las respectivas legislaturas “acuerdan” de lo que muy poco se nos informa.

Quiero destacar que en Chile y en Bolivia una garrafa de 10 kg de gas cuesta unos $424, aproximadamente. Aquí, donde la política brilla sin actuar, $850. No sé cuánto pagarán en Brasil el gas argentino que les venden los chilenos y que no llega aquí. Nos siguen esquilmando nuestras sublimes autoridades. Me pregunto si será por ignorancia o por delincuencia.