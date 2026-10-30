El presupuesto de Cutral Co para el 2027 asciende a $240 mil millones

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, envió el cálculo de presupuesto de gastos para el año venidero al Deliberante. En una sesión extraordinaria, los concejales por mayoría de siete votos a uno aprobaron esta primera instancia. Se convocó a una audiencia pública para el próximo 10 de noviembre.

Las vecinas y vecinos que quieran participar deben anotarse previamente. El resultado no es vinculante, pero puede modificarse.

En la sesión extraordinaria del jueves por la noche, que presidió Jesús San Martín, se abordó el primer tratamiento del proyecto que remitió el jefe comunal, Ramón Rioseco. La cifra fue fijada en $ 240.818.235.838,21 para los tres poderes municipales.

En el detalle que se leyó en la sesión se indicó que el municipio cuenta con 433 agentes repartidos entre las plantas: política, permanente y temporaria. El resto está comprendida en programas sociales. Después del tratamiento que hubo en la comisión respectiva, salió el despacho con algunas modificaciones y que fue puesto a consideración.

El bloque oficialista impuso su mayoría -siete votos positivos, con una ausencia- y el bloque unipersonal de la oposición votó en contra. La primera en fundamentar su apoyo fue Elida González, quien consideró que se trata de un presupuesto «responsable, equilibrado y pensado para la realidad que hoy vive Cutral Co y garantiza el funcionamiento de todos los servicios, las carreras terciarias, la infraestructura del deporte, cultura y la obra pública».

A su turno, Fabián Godoy (MID) valoró que «todo lo construido está a la vista». Destacó la obra «más grande de los 25 o 30 años que es el entubamiento de la calle Salta, que era una deuda pendiente, con una inversión grande de dinero», señaló.

La sesión extraordinaria se concretó el jueves por la noche. (Foto: Andrea Vazquez)

Qué objetó la oposición

Por su parte, Omar Pérez de La Libertad Avanza se describió que el presupuesto es una «decisión política en qué se destinarán los recursos y cuáles son las prioridades o problemas de la sociedad». Cuestionó los fondos destinados a la bodega municipal, aunque enunció los valores de manera errónea y se lo hicieron notar los otros concejales.

El destino de los fondos de la tasa vial también fueron motivo de cuestionamiento y preguntó dónde se volcarán los «$1.100 millones» previstos para el 2027. Otra de las partidas mencionadas fue la de $1.200 millones para el pago de planes sociales» y recalcó que «la obra pública no mejora el narcotráfico, la inseguridad, la vivienda, la salud mental ni el empleo genuino».

Al momento de replicar estos cuestionamientos, el concejal Plinio Rubilar aclaró que la partida «para las viviendas es de $20 mil millones que consiste en refacción, ayuda de materiales y construcción».

En tanto que Jesica Rioseco defendió el funcionamiento de la bodega que es «la única en el país que depende de un municipio» y cuyo origen surgió luego de la tecnicatura, los viñedos hasta la elaboración de los vinos.

Audiencia pública

Una vez que el presidente del cuerpo, San Martín puso el despacho a votación, el resultado fue de siete avales y uno en contra. Se informó que la audiencia pública será el 10 de noviembre a partir de las 19, en el recinto de sesiones. Los vecinos que quieran participar se tienen que anotar previamente. Lo pueden hacer desde este viernes y toda la semana próxima, en el horario de 9 a 13.

El resultado de la audiencia no es vinculante, pero suele tomarse las sugerencias de los vecinos para plantear modificaciones en la segunda lectura y definitiva que se hace después.