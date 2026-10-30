Legisladores de La Pampa recorrieron el área Aguada Pichana Este en Vaca Muerta

Los legisladores plantearon la necesidad de fortalecer las pymes pampeanas, mejorar la conectividad y crear nuevas oportunidades laborales. Fuente: Gobierno de Neuquén.

Una delegación de la Cámara de Diputados de La Pampa visitó el área Aguada Pichana Este, operado por TotalEnergies. La actividad tuvo como objetivo conocer de primera mano los procesos productivos y las operaciones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. La jornada se realizó el marco de una agenda de intercambio institucional con Neuquén.

La comitiva estuvo integrada por los diputados provinciales Gisela Cuadrado y Lucas Lazaric, acompañados por integrantes de sus equipos de trabajo. En representación de la subsecretaría de Hidrocarburos participó el director de Geología y Geofísica, Juan Mendiberri, junto a funcionarios.

Durante la visita, los legisladores plantearon la necesidad de fortalecer las pymes de servicios pampeanas , mejorar las rutas y la conectividad, y crear nuevas oportunidades laborales para responder a las demandas de la industria hidrocarburífera.

Qué actividades incluyó la jornada

La delegación fue recibida por representantes de TotalEnergies, quienes brindaron una presentación sobre la compañía, las áreas que opera en la Cuenca Neuquina y las inversiones realizadas. Antes del recorrido, los participantes recibieron una charla introductoria sobre las normas y los procedimientos de seguridad aplicables a las instalaciones.

Posteriormente, visitaron la planta de tratamiento de gas y un equipo de fractura hidráulica, donde pudieron conocer aspectos técnicos de las operaciones y los procesos vinculados a la producción de hidrocarburos no convencionales.

La compañía se encargó de facilitar el acceso a las instalaciones y disponer de personal técnico para acompañar el recorrido y brindar información sobre las operaciones, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias durante la visita.

La recorrida por Aguada Pichana Este se realizó dentro de una agenda institucional de la delegación pampeana, vinculada a las actividades de la Comisión Especial de Seguimiento y Control del Régimen de Transición del Área Hidrocarburífera El Medanito, creada mediante la Ley Provincial N.º 3639.

La agenda de los legisladores contempló una visita al área El Medanito, en La Pampa, reuniones institucionales en la localidad de 25 de Mayo y, posteriormente, actividades en Neuquén, entre ellas encuentros con legisladores provinciales y una visita al Instituto Vaca Muerta (IVM).