Vuelve la Fiesta Nacional de la Pera 2027: el intendente de Allen confirmó que se realizará en enero

El intendente de Allen, Marcelo Román, confirmó que habrá una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Pera en enero de 2027. Aunque todavía no anunció las fechas exactas, convocó a los vecinos, instituciones y comerciantes a acercar propuestas para organizar la celebración.

La confirmación llegó este viernes a través de un video publicado en las redes sociales del intendente. «Se viene o no se viene, por supuesto que se viene», expresó Román al anunciar la realización del evento.

Fiesta Nacional de la Pera 2027 en Allen: cómo pueden participar los vecinos

El jefe comunal destacó que recibió varios pedidos de vecinos para que la tradicional celebración se concrete. También destacó el vínculo de la fiesta con la identidad de la ciudad y convocó a la comunidad de Allen y localidades cercanas a participar de su organización.

«Para todos los allenses, más allá de algunas controversias, es una fiesta que nos llena de orgullo. Muchos vecinos nos han pedido que volvamos a tener esta fiesta», expresó en el video.

La convocatoria está dirigida a vecinos, instituciones, empresarios y comerciantes que quieran acercar ideas y colaborar con la organización. Las propuestas se recibirán en la Dirección de Cultura, ubicada en el edificio municipal. Los interesados podrán acercarse de lunes a viernes, de 8 a 12, para presentar sus sugerencias.

Por el momento, el municipio no informó el cronograma de actividades, como tampoco los artistas que participarán y las fechas exactas de la celebración. Se espera que esos detalles se conozcan en los próximos anuncios.

Vuelve la Fiesta Nacional de la Pera a Allen en enero de 2027

La confirmación de una nueva edición llega después de un año sin la Fiesta Nacional de la Pera. En 2026, el municipio decidió suspender la celebración. La municipalidad sostuvo que se atravesaba un contexto de dificultades económicas y financieras.

La última edición se realizó los días 17, 18 y 19 de enero de 2025. En aquel momento, la fiesta convocó a una importante cantidad de público, aunque el municipio señaló que los gastos que demandó su organización tuvieron consecuencias en las finanzas.

La suspensión de 2026 se resolvió durante la gestión de Román. Ahora, el intendente confirmó que Allen tendrá otra edición en enero de 2027.