ANSES confirmó el bono de $70.000 para noviembre 2026: cuánto cobran jubilados y pensionados
ANSES confirmó mediante el Decreto 1296/2026 la continuidad del bono de $70.000 para jubilados, titulares de la PUAM y Pensiones No Contributivas en noviembre 2026. Conocé las escalas brutas y netas, el tope de $514.158,46 y la pérdida frente a la inflación.
El Gobierno nacional oficializó la continuidad del bono de $70.000, liquidado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para noviembre 2026, sumándose de forma complementaria al incremento ordinario del 1,93% fijado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de septiembre.
La medida presidencial beneficia a los adultos mayores que perciben la jubilación mínima, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), disponiendo un cobro proporcional para quienes superen el básico.
Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en noviembre 2026: montos brutos, netos y tope proporcional
El esquema normativo, instrumentado por ANSES, delimita con precisión el alcance económico y las categorías alcanzadas para el cobro mensual:
- Jubilación mínima del SIPA: percibe el haber básico de $444.158,46 (Resolución 304/2026) junto con el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso bruto total de $514.158,46 que, tras computar el descuento obligatorio del 3% para la obra social PAMI ($13.324,75), deja en mano una suma neta de $500.833,70.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cobra un básico de $355.326,77 más el refuerzo de $70.000, totalizando un ingreso bruto mensual de $425.326,77.
- PNC por Discapacidad y Vejez: perciben un haber mensual de $310.910,92 más la partida extraordinaria de $70.000, acreditando en conjunto $380.910,92 brutos en sus cuentas bancarias.
- PNC para Madres de Siete Hijos: al equipararse a la mínima jubilatoria ordinaria, perciben $444.158,46 de básico más los $70.000, consolidando $514.158,46 brutos.
- Mecanismo de bono proporcional: quienes cobren un haber jubilatorio superior al básico pero inferior al tope de $514.158,46 reciben una diferencia decreciente; por ejemplo, con un haber contributivo de $490.000 brutos, el organismo liquida un complemento de $24.158,46. Aquellos beneficiarios que superen dicho techo no perciben el subsidio extraordinario.
El impacto del bono ANSES: por qué la suba real de la mínima es del 1,66% y no del 1,93%
Detrás de la pauta formal de movilidad previsional se manifiesta una licuación aritmética que incide en el bolsillo de los adultos mayores:
- El ancla nominal de los $70.000: al mantenerse sin variaciones desde marzo 2024, el valor fijo del bono no acompaña la curva inflacionaria, generando que el aumento del 1,93% rija únicamente sobre la porción contributiva del haber y no sobre el ingreso total disponible.
- La mejora efectiva de bolsillo: al comparar el total bruto de octubre ($505.748,51) con el nuevo valor de noviembre 2026 ($514.158,46), la suba monetaria es de $8.409,95, lo que se traduce en un incremento efectivo consolidado de tan solo el 1,66% para la mínima jubilatoria.
- Erosión en pensiones no contributivas: en la PUAM, la variación real en mano se retrae al 1,61%, en tanto que para las PNC por Discapacidad y Vejez el incremento palpable frente al mes anterior se ubica en el 1,57% (apenas $5.886,96 adicionales).
- Perspectiva presupuestaria hacia 2027: las previsiones enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en el proyecto de Presupuesto 2027 anticipan la intención oficial de prolongar el importe del bono extraordinario sin indexación, confirmando que la recomposición real dependerá exclusivamente de la desaceleración del IPC.
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