ANSES confirmó el bono de $70.000 para noviembre 2026: cuánto cobran jubilados y pensionados

El Gobierno nacional oficializó la continuidad del bono de $70.000, liquidado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para noviembre 2026, sumándose de forma complementaria al incremento ordinario del 1,93% fijado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de septiembre.

La medida presidencial beneficia a los adultos mayores que perciben la jubilación mínima, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), disponiendo un cobro proporcional para quienes superen el básico.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en noviembre 2026: montos brutos, netos y tope proporcional

El esquema normativo, instrumentado por ANSES, delimita con precisión el alcance económico y las categorías alcanzadas para el cobro mensual:

Jubilación mínima del SIPA : percibe el haber básico de $444.158,46 (Resolución 304/2026) junto con el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso bruto total de $514.158,46 que, tras computar el descuento obligatorio del 3% para la obra social PAMI ($13.324,75), deja en mano una suma neta de $500.833,70.

: percibe el haber básico de $444.158,46 (Resolución 304/2026) junto con el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso bruto total de $514.158,46 que, tras computar el descuento obligatorio del 3% para la obra social ($13.324,75), deja en mano una suma neta de $500.833,70. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : cobra un básico de $355.326,77 más el refuerzo de $70.000, totalizando un ingreso bruto mensual de $425.326,77.

: cobra un básico de $355.326,77 más el refuerzo de $70.000, totalizando un ingreso bruto mensual de $425.326,77. PNC por Discapacidad y Vejez : perciben un haber mensual de $310.910,92 más la partida extraordinaria de $70.000, acreditando en conjunto $380.910,92 brutos en sus cuentas bancarias.

: perciben un haber mensual de $310.910,92 más la partida extraordinaria de $70.000, acreditando en conjunto $380.910,92 brutos en sus cuentas bancarias. PNC para Madres de Siete Hijos : al equipararse a la mínima jubilatoria ordinaria, perciben $444.158,46 de básico más los $70.000, consolidando $514.158,46 brutos.

: al equipararse a la mínima jubilatoria ordinaria, perciben $444.158,46 de básico más los $70.000, consolidando $514.158,46 brutos. Mecanismo de bono proporcional: quienes cobren un haber jubilatorio superior al básico pero inferior al tope de $514.158,46 reciben una diferencia decreciente; por ejemplo, con un haber contributivo de $490.000 brutos, el organismo liquida un complemento de $24.158,46. Aquellos beneficiarios que superen dicho techo no perciben el subsidio extraordinario.

El impacto del bono ANSES: por qué la suba real de la mínima es del 1,66% y no del 1,93%

Detrás de la pauta formal de movilidad previsional se manifiesta una licuación aritmética que incide en el bolsillo de los adultos mayores: