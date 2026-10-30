RITUAL llega a Cipolletti: más de 20 restaurantes ofrecerán menús especiales durante cinco días

Más de 20 restaurantes de Cipolletti participarán del Distrito Gastronómico de RITUAL, una propuesta que se desarrollará del 11 al 15 de noviembre y que invita a conocer la oferta culinaria de la ciudad a través de menús especiales, descuentos y nuevas experiencias.

Según informaron desde la organización, cada establecimiento preparará un menú para la ocasión. Habrá opciones de parrilla, sushi, pizzas, hamburguesas, cocina de autor, alternativas sin gluten y pescados del golfo San Matías.

RITUAL en Cipolletti: cómo será el recorrido por los restaurantes y qué se podrá probar

La iniciativa permitirá que vecinos y visitantes elijan dónde comer y organicen sus propios recorridos. Para eso, el festival contará con un mapa interactivo en su página web (click aquí), donde estarán disponibles las ubicaciones de los restaurantes participantes y sus respectivos menús.

La propuesta también busca mostrar la variedad gastronómica local y el trabajo de los emprendimientos que forman parte de la ciudad. Cada restaurante funcionará en su propio espacio, por lo que no será necesario concentrarse en un único lugar para participar.

Entre los ingredientes que tendrán protagonismo aparecen productos del Alto Valle, como manzanas, peras, almendras, sidra, espárragos y alcauciles. También habrá carnes y pescados, combinados con diferentes técnicas de cocina.

Uno de los participantes será Finca Araucaria, que presentará el menú «Humo, tierra y fuego». Incluirá trucha ahumada con papa crocante y manzana verde, remolacha asada con queso de cabra y pera especiada, además de cordero braseado con croqueta cremosa y jugo reducido.

«Mi forma de cocinar parte de reconocer ese entorno, aprovechar los productos de estación y trabajar respetando sus características», explica Sebastián Mazzucheli, cocinero de Finca Araucaria.

Qué restaurantes participan de RITUAL y cuáles serán sus platos especiales

Por su parte, Noble Bar combinará productos regionales con técnicas japonesas. Su propuesta tendrá mollejas lacadas en miso y sidra del Valle, ojo de bife ahumado a la leña con ponzu y berenjenas asadas, y una marquise de chocolate con pera.

También ofrecerá Opium, un cóctel preparado con matcha, gin, sauco, cítricos y botánicos. «La identidad del Alto Valle aparece a través de productos como la sidra, la manzana verde y la pera», destacó Cecilia Macaneck, integrante del establecimiento.

Otra de las propuestas será la de Arde, la primera focaccería de Cipolletti. Su menú incluirá malfatti de ricota y parmesano con alcaucil, pizza de masa madre fermentada durante 48 horas con espárragos orgánicos y panceta ahumada de Don Joel, y un milhojas elaborado con harina de almendras.

La oferta también sumará alternativas más informales. Caos Burgers presentará hamburguesas vegetarianas, de carne y de pollo frito, con cheddar blanco, cebolla crocante y sriracha de frutos rojos. «Elegimos los frutos rojos para agregarle un poco de sur a nuestro estilo americano», explicó Agustín Furlán.

Hamburguesas, pizzas y pescados: otras propuestas gastronómicas de Cipolletti

En el recorrido también estará Costra Pizza, que ofrecerá una porción con mozzarella, gírgolas salteadas, burrata ahumada, tomillo, hongos desecados y aceite de ajo.

A su vez, Nuevo Puerto Fish Truck llevará sabores del golfo San Matías con opciones de fish and chips, ceviche y vinagreta de mariscos. Francisco Ávila, responsable del emprendimiento, señaló que la participación les permitirá «crecer e incorporar nuevas técnicas y sabores».

Desde Ajo Negro, Leandro Silva destacó el vínculo entre la gastronomía y los productores de la región. «Nos permite expresarnos de forma honesta con los productos que tenemos alrededor. Si logramos conectarnos con algún productor, el círculo se completa», sostuvo.

El Distrito Gastronómico también cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti. El intendente Rodrigo Buteler destacó la posibilidad de que los restaurantes reciban nuevos clientes y que más vecinos conozcan las propuestas gastronómicas de la ciudad.

RITUAL en Cipolletti: dónde estará ubicada la feria central

La experiencia tendrá su complemento en la feria central de RITUAL, que se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 en el Parque Rosauer, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita.

Durante esas dos jornadas habrá propuestas gastronómicas, productores, bodegas, sidreras y cervecerías. También se anunciaron música en vivo, clases de cocina, charlas y actividades para chicos.

Quienes quieran conocer los restaurantes participantes, consultar sus menús y organizar un recorrido podrán ingresar al sitio oficial ritualcipolletti.com.ar/distrito.