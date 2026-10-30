Neuquén invertirá más de $53.000 millones en obras para 57 localidades

Con una inversión superior a los $53.000 millones, el gobierno de Neuquén puso en marcha el Plan Comunidad en Obra, un programa de infraestructura urbana que alcanzará a 57 localidades de todas las regiones de la provincia.

El gobernador, Rolando Figueroa, presentó este jueves la iniciativa que contempla un esquema de financiamiento conjunto entre la Provincia y los municipios. La primera etapa prevé una inversión de casi $27.000 millones.

Plan Comunidad en Obra: cómo funcionará

De la inversión prevista para la primera etapa, $18.947 millones serán financiados por la Provincia y $7.833 millones por los municipios de primera y segunda categoría.

El Plan abarca obras menores de infraestructura local como veredas, cordón cuneta y arbolado, a escala barrial, desde las grandes ciudades hasta las comisiones de fomento.

Este programa no solo buscará solucionar problemas de accesibilidad y escurrimiento, sino que también apunta a la generación de empleo para mano de obra desocupada, primer empleo para jóvenes y reinserción laboral.

La iniciativa implementará un modelo de contratación descentralizada, con incorporación directa de trabajadores calificados y no calificados. Además, la modalidad permitirá adecuar las contrataciones a los costos reales y las particularidades logísticas de cada región.

La iniciativa prevé incorporar a más de 500 nuevos trabajadores, que podrán capacitarse en distintos oficios a través de un trabajo conjunto con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y los Centros de Formación Profesional (CFP) de la provincia.

El régimen de financiamiento se establece según la categoría municipal, todos con modalidad de Aportes No Reintegrables.:

Para municipios de Primera categoría , aquellos que superan los 5.000 habitantes, será 50% a cargo de la Provincia y 50% a cargo del municipio , hasta $1.000 millones por localidad.

, aquellos que superan los 5.000 habitantes, , hasta $1.000 millones por localidad. Para municipios de Segunda categoría , menos de 5.000 y más de 1.500 habitantes, será 75% Provincia y 25% municipio, hasta $500 millones por localidad .

, menos de 5.000 y más de 1.500 habitantes, será . Para municipios de Tercera categoría , entre 500 y 1.500 habitantes , la Provincia financiará 100%, hasta $300 millones por localidad.

, , la Provincia financiará 100%, hasta $300 millones por localidad. Para las comisiones de fomento también financiarán el 100%, hasta $250 millones por localidad.

«El Estado tiene que estar presente, pero tiene que ser eficiente”

Durante la presentación, Figueroa destacó que el Plan Comunidad en Obra “se desarrolló en equipo”, con la participación de distintos ministerios y los intendentes.

“De la obra más importante a la más chiquitita que hagamos, somos un equipo”, enfatizó, y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios.

Figueroa también defendió el rol del Estado en la ejecución de infraestructura, en un contexto de desinversión del Gobierno nacional. “El Estado tiene que estar presente, pero tiene que ser un Estado eficiente”, sostuvo.

Además, señaló que fue necesario “ordenar el Estado para dejar de malgastar los recursos públicos” y garantizar obras vinculadas con la educación, la salud y la seguridad.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, destacó que el objetivo de la Provincia es transformar el potencial económico de Neuquén en beneficios concretos para la población.

“La otra dimensión de las políticas públicas de este gobierno es que esa riqueza se convierta en oportunidades, trabajo, recursos que llegan a la gente”, expresó.