Cuestionan la construcción de una cancha de tejo en el terreno del Jardín 13 en Viedma: ¿qué respondió el club?

Instalación de canchas de tejo en el predio de la calle N° 7 del barrio Lavalle. Foto: gentileza

La concejal Lorena Alan cuestionó que el Ministerio de Educación autorizara al Club de Tejos Viedma a utilizar el terreno reservado en el barrio Lavalle para el nuevo edificio del Jardín Maternal N.º 13.

El planteo reabrió el reclamo por una obra que quedó paralizada en 2022, mientras que desde el club explicaron que el permiso es temporal y que el predio será devuelto después del campeonato del 21 y 22 de noviembre, en celebración de su aniversario.

El Club de Tejo de Viedma y el préstamo del espacio

La controversia surgió luego de que se conociera la autorización para que el Club de Tejos Viedma utilizara el terreno ubicado en el predio del barrio Lavalle destinado a la edificación del jardín maternal N° 13 «Duende Azul».

Según el Acta de Préstamo N.º 36/26, la coordinadora del Consejo Escolar Valle Inferior, Bibiana Wilberger, accedió a la solicitud presentada en septiembre por la asociación civil, representada por su presidente, Andrés Polanco.

Cerramiento temporal del terreno que originalmente fue destinado a la construcción del jardín maternal N° 13 en Viedma. Foto: gentileza

En diálogo con este medio, Polanco explicó que el pedido se realizó para contar con más espacio y preparar canchas provisorias para el campeonato que organizarán por el primer aniversario de la institución, ya que el espacio actual que poseen no alcanza para abarcar a todos los invitados.

«Lo pedimos prestado, limpiamos todo y el 23 de noviembre, apenas terminemos el campeonato, lo tenemos que devolver», aseguró el presidente del grupo barrial, añadiendo que los documentos se encuentran a disposición de la Comisaría 38.

Polanco contó que los integrantes del club comenzaron a limpiar el lugar que «se había convertido en un microbasural», y que la idea es instalar canchas provisorias que se desmantelarán tras el evento deportivo en el que sus 30 integrantes competirán con participates de localidades del Valle y Bahía Blanca, entre otros.

El cuestionamiento de la concejal

La concejala Lorena Alan, del bloque Vamos con Todos, cuestionó que el Ministerio de Educación de Río Negro autorizara el uso del predio para una actividad distinta a la construcción del jardín maternal.

«Ese terreno tiene un destino, y es un jardín. Las familias del barrio esperan esta obra hace más de diez años», sostuvo en relación al espacio cedido por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N.º 8353.

Concejal Lorena Alan, frente al actual jardín maternal N° 13 que actualmente reúne a infantes de los barrios Mi Bandera, Lavalle, 30 de Marzo, Nehuén, Álvarez Guerrero, Patagonia, Independencia, 22 de Abril y Esperanza. Foto: gentileza

Además, señaló que la normativa también contempla la posibilidad de que el espacio vuelva al municipio si la obra no se termina dentro del plazo previsto. «Vamos a pedir que se informe con qué autorización se hizo y que se analice si corresponde», afirmó Alan.

Una obra licitada en 2022 que quedó paralizada

El reclamo por el uso del terreno reabre una discusión que, según Alan, se sostiene desde 2015, ante la falta de jardines maternales en los nueve barrios lindantes. «No estamos en contra de que los vecinos tengan un espacio para jugar al tejo. Estamos en contra de que eso ocupe el lugar de un jardín que el barrio necesita hace años», señaló la concejal.

El espacio fue licitado en agosto de 2022 por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, con financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación con un presupuesto de $58.478.363,22, que, de acuerdo a la cotización del Banco Nación en esa época equivalía a US$406.100 dolares.

Terreno cedido a la edificiación del jardín, previo a la limpieza del club de tejo de Viedma. Foto: gentileza

De acuerdo al pliego, la nueva sede del jardín «Duende azul» se edificaría en un plazo de 360 días a partir del 13 de septiembre de ese año; sin embargo, la obra llegó a alrededor de un 15 % de avance y luego quedó paralizada.

De acuerdo a Alan, tras la interrupción de la obra, el predio y la construcción quedaron expuestos al deterioro y al vandalismo, mientras que la sede principal debe asistir a las necesidades de aproximadamente 500 infantes de entre 1 y 3 años en un edificio con capacidad para 100.