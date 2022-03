El problema del Ipross es la cabeza

Ali Yauhar DNI 8.211.757

LOS MENUCOS

Estimada Luciana Vergara, respetuosamente, deseo responder a tu carta “rehenes del Ipross”. El problema no es el Ipross, tampoco sus empleados, el problema comienza en la cabeza, y esa son hoy la gobernadora Arabela Carrera junto al presidente de ese organismo Alejandro Marenco.

En tu caso, este señor que te maltrató, a quien, si hubiera una buena conducción deberían sancionar, para ellos las instituciones públicas son como sus comités de campaña, que usan en muchos casos para politiquear. Cada día es menos viable su funcionamiento, ya que vienen desde hace décadas desprestigiando a una gran obra social, desde el mismo momento en que le quitaron el manejo a sus afiliados, sin importarles que en el Ipross está en juego la vida y la salud de sus afiliados.Está claro que ellos no padecen los sufrimientos de muchos, ellos son privilegiados.

No es descabellado pensar que dentro de nuestra obra social jueguen para ellos negocios millonarios. Devuélvanle a los verdaderos afiliados la obra social o permitan que cada cual se afilie a la que quiera. En mi caso yo me quiero pasar al PAMI, son mis aportes, no los de ustedes.