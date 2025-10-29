El pueblo que apaga su futuro

Silvina Cerino, DNI 21.709.488

San Martín de los Andes

Hay lugares donde las risas jóvenes se perciben como ruidos molestos y cualquier intento de diversión es visto como una amenaza .

En esos lugares, los jóvenes no son el futuro: son el problema.

Se los señala cuando se juntan , cuando salen , cuando emprenden, cuando se animan , cuando buscan superarse y también cuando se equivocan .

Todo lo que hacen parece estar bajo sospecha.

Hace unos días, dos jóvenes deportistas del pueblo -de esos que aman su tierra, que buscan superarse y vivirla intensamente- fueron duramente señalados en redes sociales por haberse perdido en la montaña. En lugar de recibir empatía o alivio por haber vuelto sanos, recibieron mensajes de odio , burlas y juicios crueles de muchos vecinos.

¿ En qué momento un error humano, una aventura o un descuido se volvió motivo de desearle el mal a alguien ?, ¿ Qué clase de comunidad olvida que el valor de sus jóvenes está en su entusiasmo, su curiosidad, su deseo de explorar ?

Otros jóvenes , criados en este mismo pueblo, decidieron apostar por su lugar. Con ilusión y esfuerzo abrieron un bar nocturno, generaron trabajo y movimiento. Invirtieron en su tierra porque creen en ella . También ellos fueron castigados, señalados y criticados. Parece que el ruido molesta. La risa molesta. La vida molesta.

No importa lo que hagan: si son deportistas, emprendedores, estudiantes o empleados, si les gusta el día o la noche, siempre hay alguien dispuesto a señalar, a juzgar y a comentar con una frialdad que asusta.

Un pueblo que reprime a sus jóvenes, que los apaga y los condena por vivir, se queda sin alma. Porque cuando ellos se van, cansados de no ser comprendidos, lo que queda es un silencio cómodo, pero vacío.

La madurez de una comunidad no se mide por cuán quieta permanece, sino por su capacidad de abrazar a las nuevas generaciones , incluso cuando se equivocan.

Un pueblo que abraza a sus jóvenes florece. Uno que los reprime, se marchita.