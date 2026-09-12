Deportivo Roca y Pérfora no dejaron dudas en el inicio del PreFederal y festejaron en el clásico
El Depo despachó a Regina por 83-75 y el Verde fue el único que ganó como visitante: 95-79 a Petrolero en La Cueva.
El renovado Deportivo Roca pisó fuerte en el arranque del PreFederal de básquet y superó a Atlético Regina, por 83-75, en el Gimena Padín. Otro que empezó con mucha solidez fue Pérfora, que cruzó la ruta 22 para presentarse en La Cueva de Petrolero y se llevó un claro triunfo, por 95-79. El Verde fue el único que festejó en condición de visitante.
El Depo de Sebastián García marcó diferencias en los primeros dos parciales (27-21 y 50-36) para tener máximo control del juego. La visita reaccionó y ganó los cuartos de la segunda mitad (16-12 y 23-21), pero fue tarde. Así, el Naranja cumplió con el objetivo y se aseguró el primero de los cuatro derbys que habrá en la fase regular.
Tomás Quinteros fue el goleador de la noche con 24 puntos, seguido de Lucas Villanueva (14 más 8 rebotes), Martín Pamich (11) y Matías Alluchón (10); mientras que en el equipo visitantes se destacaron Martín Chervo (16 más 11 rebotes), Ignacio Claris (14) y Elías Iñíguez (14).
Si de estadísticas se trata, sin dudas los triples fueron determinantes, porque el Depo alcanzó un muy buen 50% (11-22) contra un pobre 22% (5-23) de Regina. Además, la visita pagó caras las 13 pérdidas, ante un dueño de casa que estuvo más concentrado en ese rubro: 8-13.
El Verde, de principio a fin
En Plaza Huincul, Pérfora volvió a demostrar su supremacía sobre Petrolero y le ganó con claridad. El inicio fue clave, porque la visita sacó a relucir su poderío, tuvo mucho gol y se fue al descanso largo arriba por 56-34. Esto le facilitó el trámite para la parte más caliente del juego y aunque el Matador reaccionó, se quedó corto ante su gente.
Julián Ruiz jugó un partidazo y terminó con 23 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes, en un equipo que también tuvo niveles altos en los internos Lucas Mohnen (19 más 8) y Sebastián Godoy Vega (15 más 9). Además, Nahuel Vicentín estuvo cerca del doble-doble con 10 rebotes y 9 puntos. En el local se lucieron los nuevos Marco Roumec y Nataniel Rodríguez, más Matías Arias, todos con 15 puntos. Claudio Beling fue el máximo rebotero con 9.
En la comparativa se destaca el 55% en tiros de campo que tuvo Pérfora (36-66), contra el 42% (30-72) con el que terminó Petro. Además, hubo una notoria diferencia en las asistencias (22-12).
El domingo, Pérfora hará su debut en el Oscar Claris ante Independiente y Petrolero visitará a Deportivo Roca en el Gimena Padín. Regina jugará en La Calderita con Centro Español. Todos comenzarán a las 20:30, en el segundo capítulo del certamen.
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