Deportivo Roca y Pérfora no dejaron dudas en el inicio del PreFederal y festejaron en el clásico

El renovado Deportivo Roca pisó fuerte en el arranque del PreFederal de básquet y superó a Atlético Regina, por 83-75, en el Gimena Padín. Otro que empezó con mucha solidez fue Pérfora, que cruzó la ruta 22 para presentarse en La Cueva de Petrolero y se llevó un claro triunfo, por 95-79. El Verde fue el único que festejó en condición de visitante.

El Depo de Sebastián García marcó diferencias en los primeros dos parciales (27-21 y 50-36) para tener máximo control del juego. La visita reaccionó y ganó los cuartos de la segunda mitad (16-12 y 23-21), pero fue tarde. Así, el Naranja cumplió con el objetivo y se aseguró el primero de los cuatro derbys que habrá en la fase regular.

Tomás Quinteros fue el goleador de la noche con 24 puntos, seguido de Lucas Villanueva (14 más 8 rebotes), Martín Pamich (11) y Matías Alluchón (10); mientras que en el equipo visitantes se destacaron Martín Chervo (16 más 11 rebotes), Ignacio Claris (14) y Elías Iñíguez (14).

Si de estadísticas se trata, sin dudas los triples fueron determinantes, porque el Depo alcanzó un muy buen 50% (11-22) contra un pobre 22% (5-23) de Regina. Además, la visita pagó caras las 13 pérdidas, ante un dueño de casa que estuvo más concentrado en ese rubro: 8-13.

El Verde, de principio a fin

En Plaza Huincul, Pérfora volvió a demostrar su supremacía sobre Petrolero y le ganó con claridad. El inicio fue clave, porque la visita sacó a relucir su poderío, tuvo mucho gol y se fue al descanso largo arriba por 56-34. Esto le facilitó el trámite para la parte más caliente del juego y aunque el Matador reaccionó, se quedó corto ante su gente.

Julián Ruiz jugó un partidazo y terminó con 23 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes, en un equipo que también tuvo niveles altos en los internos Lucas Mohnen (19 más 8) y Sebastián Godoy Vega (15 más 9). Además, Nahuel Vicentín estuvo cerca del doble-doble con 10 rebotes y 9 puntos. En el local se lucieron los nuevos Marco Roumec y Nataniel Rodríguez, más Matías Arias, todos con 15 puntos. Claudio Beling fue el máximo rebotero con 9.

Tuti Ruiz fue el mejor del clásico de Plaza Huincul. (Archivo)

En la comparativa se destaca el 55% en tiros de campo que tuvo Pérfora (36-66), contra el 42% (30-72) con el que terminó Petro. Además, hubo una notoria diferencia en las asistencias (22-12).

El domingo, Pérfora hará su debut en el Oscar Claris ante Independiente y Petrolero visitará a Deportivo Roca en el Gimena Padín. Regina jugará en La Calderita con Centro Español. Todos comenzarán a las 20:30, en el segundo capítulo del certamen.