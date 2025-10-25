En el mundo de hoy
El mundo de hoy, tan cruel , sin razón
Y toda esta vida buscando ese sueño.
Ese gran dolor que quema por dentro
Sentirse excluido de su propia tierra.
Un absurdo juego, se alinean soldados
como mercenarios, no tienen banderas
El mundo de hoy, sin luz y sin sol
Solo un corazón que sangra latiendo.
Late el corazón, late cada día
Oh, luz de mi vida, yo siempre pregunto que estamos haciendo.
Solo el amor simplifica todo
Acepto este mundo sin estar de acuerdo
Ando, vivo, siento, solo, simple, cierto
Ando como un hombre, que lo juzga todo
como un libre lobo que aúlla en su hambre.
él sigue su sueño, en el mundo hoy
se reparte siempre, en mirar el cielo
y en medio de todo, sentirse despierto.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
