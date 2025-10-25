En el mundo de hoy

El mundo de hoy, tan cruel , sin razón

Y toda esta vida buscando ese sueño.

Ese gran dolor que quema por dentro

Sentirse excluido de su propia tierra.

Un absurdo juego, se alinean soldados

como mercenarios, no tienen banderas

El mundo de hoy, sin luz y sin sol

Solo un corazón que sangra latiendo.

Late el corazón, late cada día

Oh, luz de mi vida, yo siempre pregunto que estamos haciendo.

Solo el amor simplifica todo

Acepto este mundo sin estar de acuerdo

Ando, vivo, siento, solo, simple, cierto

Ando como un hombre, que lo juzga todo

como un libre lobo que aúlla en su hambre.

él sigue su sueño, en el mundo hoy

se reparte siempre, en mirar el cielo

y en medio de todo, sentirse despierto.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572