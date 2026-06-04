Decretaron «secreto de sumario» en la causa que investiga el femicidio de Agostina: qué dijo la Fiscalía de Córdoba

Mientras en las calles se movilizaban para pedir justicia por Agostina Vega y todas las mujeres víctimas de femicidio o violencia de género en una nueva marcha por el Ni Una Menos, en Córdoba la Fiscalía tomaba una decisión clave en la causa que se investiga a Claudio Barrelier por el asesinato de la adolescente de 14 años.

Mediante un comunicado, el área a cargo del fiscal Raúl Garzón, anunció que se decretó «el secreto de sumario por diez días». El cual entró en vigencia desde el miércoles 3 de junio.

Qué dijo la Fiscalía por la causa que investiga el femicidio de Agostina

El femicidio de Agostina, la joven que desapareció el sábado 23 de mayo y fue hallada una semana después brutalmente asesinada, movilizó a todo un país. Por el caso se abrió una investigación que incluyó la detención de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años con antecedentes por otro hecho grave de violencia de género, y varios allanamientos.

Mientras la Fiscalía avanza con las pericias correspondientes a la causa, el miércoles informó que tomaron la decisión de decretar secreto de sumario. En el comunicado compartido, se indicó: «Toda novedad en torno a la investigación será comunicada oportunamente teniendo en cuenta las limitaciones del plazo aludido, secreto de sumario por diez días, más la causa del año pasado en la que está involucrado Barrelier por ‘Privación ilegítima de la libertad’«.

La medida de secreto de sumario, restringe temporalmente el acceso al expediente y comenzó a regir desde el miércoles. La misma tiene como objetivo avanzar con las pericias y otras diligencias con las cuales se investiga el femicidio de la adolescente.

En tanto, Barrelier permanecerá detenido cómo el principal y único sospechoso del asesinato. Si bien habría varias pruebas que lo incriminan e incluso lo ubican en el lugar donde se halló el cuerpo de la joven, todavía no admitió su culpabilidad ante las autoridades judiciales. No se descarta que el sospechoso haya tenido colaboración de otra persona.

Con información de Noticias Argentinas

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.