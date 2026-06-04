New York Knicks sorprendió a San Antonio Spurs y se quedó con el primer juego de las Finales de NBA

Este miércoles dieron inicio una nueva edición de las Finales de NBA. En el primer juego, los New York Nicks dieron la sorpresa y se llevaron un triunfazo de la casa de San Antonio Spurs. Fue 105-95 para los neoyorquinos que tuvieron como gran figura a Jalen Brunson.

En el inicio, la visita comenzó mejor y eso se plasmó en el resultado. Pero una desafortunada jugada dejó afuera a Brunson, que recién volvió en el segundo cuarto. Los dueños de casa aprovecharon esta baja y se fueron 27-19 arriba.

Brunson fue la mayor arma ofensiva en el gran triunfo de los Knicks.

Brunson reapareció y le dio esperanzas a su equipo que emparejó las cosas. Wenbeyama, la estrella del equipo de Texas, no tuvo el partido esperado: a pesar de terminar con 26 puntos y 12 rebotes, tuvo una baja efectividad de campo que se notó en el resultado.

Casi llegando a la mitad del tercer cuarto se vio el mejor momento de los Spurs. Con Harper y Castle (17 y 16 puntos respectivamente), San Antonio sacó la mayor diferencia del partido: 17 unidades arriba, pero no fue suficiente.

Los Knicks se recuperaron y marcaron un parcial de 20-6 para igualar el encuentro. El gran gestor de esta seguidilla fue Karl Anthony Towns, que terminó el partido con un doble-doble: 18 puntos y 12 rebotes. En el cierre, la visita mantuvo su racha y con un gran sprint final defensivo se quedó con un importante triunfo a domicilio.

Wembanyama debutó en las Finales pero el francés no destacó.

De esta forma, los dirigidos por Mike Brown llegaron a las 12 victorias consecutivas en Playoffs: no pierden desde el 23 de abril ante los Hawks. Además, New York rompió un registro histórico de los Spurs, ya que nunca habían perdido el primer juego de unas Finales de NBA. Hasta ayer el récord era 6-0.

El segundo duelo de la serie se disputará el próximo viernes desde las 21:30, (Hora Argentina) también en el Frost Bank Center.