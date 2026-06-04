Le pidieron un viaje en Roca, lo amenazaron con armas y le robaron el auto: una mujer quedó detenida

Un chofer de una aplicación de viajes fue víctima de un violento robo durante la madrugada en Roca, cuando dos pasajeros que habían solicitado un traslado lo amenazaron con armas de fuego, lo obligaron a descender del vehículo y escaparon con el automóvil. Horas después, la Policía logró recuperar el rodado y detener a una mujer vinculada al hecho.

La investigación comenzó tras la denuncia realizada por la víctima y permitió avanzar rápidamente sobre una de las personas sospechadas de participar en el asalto. Además, se recuperó el vehículo sustraído en la zona oeste de la ciudad, mientras continúan las diligencias para identificar al resto de los involucrados.

Un viaje que terminó en un asalto

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió durante la madrugada cuando el conductor aceptó un viaje solicitado desde Barrio Nuevo.

De acuerdo con la denuncia, durante el recorrido un hombre y una mujer que viajaban como pasajeros lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a bajar del vehículo.

Tras reducirlo, escaparon a bordo del automóvil. También se llevaron documentación personal, un teléfono celular y dinero en efectivo.

A partir de los datos aportados por la víctima, efectivos de la subcomisaría 69 iniciaron tareas investigativas para identificar a los responsables y localizar el vehículo robado.

El reconocimiento de una sospechosa

Mientras avanzaba la investigación, una mujer de 39 años y una adolescente de 15 se presentaron posteriormente en una dependencia policial por un trámite vinculado a otro hecho.

En ese contexto, el conductor reconoció a una de ellas como partícipe del robo sufrido horas antes. La situación fue incorporada de inmediato a la causa y comunicada a la Fiscalía de turno.

Con los elementos reunidos hasta ese momento, la Justicia dispuso la detención de la mujer y ordenó la intervención de los organismos correspondientes respecto de la menor de edad.

Los investigadores continúan trabajando para determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas en el hecho.

Recuperaron el vehículo robado

En paralelo, las tareas desplegadas por la Policía permitieron ubicar el automóvil sustraído pocas horas después del asalto.

El vehículo fue hallado en la zona oeste de Roca y posteriormente recuperado por los efectivos que intervienen en la causa.

La investigación sigue en marcha con el objetivo de identificar al hombre señalado como partícipe del robo y reconstruir en detalle las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Por el momento, la mujer detenida permanece a disposición de la Justicia mientras se desarrollan nuevas medidas ordenadas por la Fiscalía.