En la luz del río
En la luz del río, de una noche amable
Serpentea el bosque, saltando las rocas
de un mundo perdido.
En la luna llena de toda mi vida
Lamiendo la herida entre las estrellas.
Y el río murmura cosas en su viaje
dicen lo que pueden, espumas que al aire
disuelven la idea, sin ningún sentido.
Viaja, el rio viaja, esperando el salto
que una el intento, esta débil luz
alumbrando el momento.
El río que suelta su caudal al cielo.
Uniéndose al sol, un viaje de amor
Y a la luna llena, lamiendo la herida
entre las estrellas.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
Bariloche
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