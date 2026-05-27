En la luz del río, de una noche amable

Serpentea el bosque, saltando las rocas

de un mundo perdido.

En la luna llena de toda mi vida

Lamiendo la herida entre las estrellas.

Y el río murmura cosas en su viaje

dicen lo que pueden, espumas que al aire

disuelven la idea, sin ningún sentido.

Viaja, el rio viaja, esperando el salto

que una el intento, esta débil luz

alumbrando el momento.

El río que suelta su caudal al cielo.

Uniéndose al sol, un viaje de amor

Y a la luna llena, lamiendo la herida

entre las estrellas.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572

Bariloche