Intentó matar a un hombre tras dispararle cinco veces en una esquina de Senillosa y lo condenaron

El juicio abreviado fue homologado por un tribunal colegiado de la Ciudad Judicial de Neuquén.

La Justicia de Neuquén condenó a Jonatan Belisario Pérez González a una pena única de 7 años y 6 meses de prisión efectiva por el intento de homicidio cometido contra un hombre en la localidad de Senillosa. El ataque ocurrió en septiembre de 2025, cuando el acusado llegó en bicicleta, interceptó a la víctima en plena calle y le disparó a corta distancia.

La condena fue homologada este miércoles durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. El acuerdo fue impulsado por la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry junto con la defensa del imputado.

El tribunal, integrado por los jueces Raúl Aufranc, Juan Guaita y Luis Giorgetti, avaló el convenio y dispuso la unificación de penas, ya que Pérez González cometió el hecho mientras cumplía una condena previa. Además, se declaró su primera reincidencia.

El ataque ocurrió a plena luz del día

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2025 alrededor de las 14:30 en el barrio Unión de Senillosa.

La fiscalía sostuvo que el acusado llegó en bicicleta hasta la esquina de Gregorio Álvarez y San Martín, donde increpó a la víctima y le efectuó cinco disparos con un arma de fuego “con intención de matarla”.

Uno de los proyectiles impactó en la zona intercostal derecha y provocó heridas de extrema gravedad. Durante la audiencia, la fiscalía afirmó que el homicidio “no se concretó por circunstancias ajenas a la voluntad del acusado”, entre ellas “la mala puntería” y la rápida asistencia médica que recibió el hombre baleado.

Tras el ataque, Pérez González escapó del lugar y fue detenido días más tarde en Cutral Co.

La víctima estuvo más de dos meses internada

La víctima fue trasladada inicialmente al hospital de Senillosa y luego derivada al hospital Castro Rendón de Neuquén capital. Allí permaneció internada durante más de dos meses en terapia intensiva, con riesgo de vida y sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Durante la audiencia de imposición de pena, Inaudi detalló que entre los agravantes se valoraron “la cantidad de disparos efectuados”, el uso de un arma de fuego en un espacio público y a plena luz del día, además de la fuga posterior al hecho y el tiempo que el acusado permaneció prófugo.

La fiscalía también remarcó que existían amenazas previas hacia la víctima y que el ataque ocurrió en un contexto de conflictividad relacionada con una expareja del imputado.

Además, recordó que Pérez González ya contaba con antecedentes por lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

El acusado aceptó la pena acordada y renunció a los plazos de impugnación para que la sentencia quede firme y avance directamente a la etapa de ejecución.