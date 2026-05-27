Desde el 1 de junio se abrirá el concurso por el nombre de la avenida Mosconi de Neuquén: cómo será el proceso

Ya tiene fecha el comienzo del concurso para ponerle nombre a la avenida Mosconi. El proceso para reubatizar se abrirá en la página web del Municipio de Neuquén desde el 1 de junio. Así lo confirmó la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación internacional, Luciana De Giovanetti.

En cuanto al avance de la obra, desde el martes quedó habilitado el tramo que une la calle Leales con el puente carretero Neuquén-Cipolletti.

Avenida Mosconi de Neuquén: ya tiene fecha el concurso para el nombre

Luciana De Giovanetti indicó a Diario Río Negro que el nombre de la avenida se podrá elegir desde el lunes 1 de junio y hasta el final del mes a través de la página web del municipio. Al término del plazo, se armará un expediente para que el Deliberante formalice el nuevo nombre.

Según explicó la funcionaria anteriormente, habrá un listado de diez posibles nombres que ya comenzaron a ser preseleccionados por los comerciantes y los vecinos que viven frente a la obra. También se dispodrá una opción de «otro» para poner una identificación diferente a las opciones disponibles.

Quiénes podrán participar por el nombre para la avenida Mosconi de Neuquén

Para votar no es necesario ser contribuyente. Sí se requerirá tener un mínimo de 16 años y residencia en Neuquén capital. De acuerdo De Giovanetti, esto será posible detectar mediante la introducción del número del DNI de cada persona interesada en darle un nombre a la avenida que está en obra.

El oficialismo no está de acuerdo con que lleve nombres políticos, aunque ya existen las sugerencias de Horacio «Pechi» Quiroga (UCR) y Felipe Sapag (MPN). Entre los nombres que fueron adelantados como posibles desde sectores oficiales postularon Gran Avenida, avenida Neuquén, avenida Confluencia, avenida Limay, de las Bardas..

Habilitaron el tramo de la avenida que une con el puente Neuquén-Cipolletti

Sobre los avances de la obra, el Ejecutivo precisó que ya quedó habilitado el tramo que une la calle Leales con el puente carretero Neuquén-Cipolletti. Además, también se restableció la circulación en el cruce de Chaneton. Así lo informó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

Además, remarcó que sigue siendo una zona en obra por lo que recordó la importancia de respetar los sentidos de circulación y la señalización vial. “A partir de ahora ya no es obligatorio tomar el desvío, porque se puede salir directamente hacia Cipolletti”, agregó.

Por otro lado, el secretario aclaró que la etapa de obra prevista para este año se extiende desde el puente carretero hasta la calle Gatica, mientras que la continuidad hacia el oeste se ejecutará durante el próximo año.